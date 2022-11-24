Послание губернатора, застрелили 8-летнего тюменца, бюджет Тюменской области

Сегодня стало известно о трагедии на охоте в лесах Тюменской области. Мужчина застрелил своего 8-летнего сына. Предполагается, что он ошибочно принял ребёнка за дикого зверя. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ. Похожий случай произошел 18 сентября в Курганской области, тогда тюменец подстрелил на охоте приятеля.