Послание губернатора, застрелили 8-летнего тюменца, бюджет Тюменской области

Послание губернатора Тюменской области.
Он отметил, что регион приобрели дополнительные средства защиты, бытовое имущество и другое материальное имущество для военнослужащих.
«В период пандемии порядка 250 000 жителей области получили меры поддержки на сумму более 1,5 млрд рублей. Во время лесных и ландшафтных пожаров было выделено более 65 млн рублей для помощи пострадавшим», — сообщил губернатор Тюменской области.
В регионе сохранился естественный прирост населения. Сохранились меры господдержки. В этом году было отремонтировано 340 километров муниципальных дорог и 300 — региональных. Около 1 млрд рублей было потрачено на обеспечение доступности медпомощи.
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области.
Сегодня стало известно о трагедии на охоте в лесах Тюменской области. Мужчина застрелил своего 8-летнего сына. Предполагается, что он ошибочно принял ребёнка за дикого зверя. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ. Похожий случай произошел 18 сентября в Курганской области, тогда тюменец подстрелил на охоте приятеля.
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год.
Тюменская облдума проголосовала за проект регионального бюджета в первом чтении. Доходы составят более 196 млрд рублей, а расходы более 231 млрд рублей. Дефицит запланирован в размере более 35 млрд рублей. За принятие бюджета проголосовали 35 депутатов, четверо против.
Для финансирования дефицита могут использовать займы коммерческих банков. Между тем, дефицит почти в 30 млрд ожидается и в 2024 и в 2025 году.