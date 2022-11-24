Опрос выявил, с какой целью россияне участвуют в лотерейных розыгрышах

Статистика показывает, что только треть жителей Москвы выигрывает в лотерею хотя бы минимальный денежный приз. Другие билеты ничего не приносят. Как показал один из последних анализов, из 8 миллионов билетов выигрышными оказались лишь 2,3 миллиона штук. Но примеры, когда люди превратились в миллионеров благодаря тиражам, реальны. Только в течение последних трех месяцев проведения игр "Национальной Лотереи" в РФ количество миллионеров выросло на 77 человек. В сумме все участники выиграли 565 млн рублей.