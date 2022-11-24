Музыкальный критик назвал песню, которая будет популярна еще 10 лет

В беседе с NEWS.ru Бабичев композитор отметил: люди и сегодня танцуют под хит “Крошка моя”, и будут делать это еще много лет. “Какую реакцию я вижу каждый раз, когда звучит на дискотеках “Крошка моя”! Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться”, – отметил Бабичев.