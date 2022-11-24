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Музыкальный критик назвал песню, которая будет популярна еще 10 лет

Сегодня, 05:37
“Руки Вверх” – одна из немногих групп 1990-х годов, которая актуальна и сегодня. Об этом заявил Евгений Бабичев, музыкальный критик и продюсер. Он подчеркнул: лидер коллектива Сергей Жуков – композитор, который “что-то понял в секрете успеха и в создании хитов”.

В беседе с NEWS.ru Бабичев композитор отметил: люди и сегодня танцуют под хит “Крошка моя”, и будут делать это еще много лет. “Какую реакцию я вижу каждый раз, когда звучит на дискотеках “Крошка моя”! Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться”, – отметил Бабичев.

Также, по словам критика, Сергей Жуков не потерял интерес к музыке, и даже новые песни “Руки Вверх!” не повторяются, они остаются актуальными и популярными, как и старые хиты. Во многом именно поэтому коллектив до сих пор собирает стадионы.

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