МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform

Благодаря переходу на The Platform более 300 продуктовых команд экосистемы МТС получили единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы. Новая платформа позволяет решать целый ряд технических и производственных задач на каждом этапе бизнеса без дополнительных временных и финансовых затрат. Управление производственным процессом, тестированием, интеграциями, а также анализ качества данных и их каталогизация, виртуализация и предоставление интеллектуальной аналитики — все это и многое другое сегодня реализуется в МТС на основе технологического блока решений The Platform.