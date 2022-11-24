nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Искусственный интеллект может дать дополнительный 1% к ВВП РФ уже в 2025 г — Греф

Сегодня, 12:02
Фото: СБЕР
Внедрение искусственного интеллекта может дать дополнительный прирост ВВП России на 1% уже в 2025 году, нужно ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях.

Как сообщает РИА Новости, об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

«По предварительным оценкам „Сбера“, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году», — отметил Герман Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики позволит в 5-7 раз увеличить такие показатели, как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность.

По его словам, фундамент для отраслевого внедрения технологии в России за три года реализации федерального проекта по искусственному интеллекту уже заложен, а движущие факторы для этой сферы, такие как кадры, исследования, регуляторика и другие, достаточно развились.

«Теперь стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях. Стоимость ИИ стремительно падает, а его возможности быстро растут. К слову, число параметров крупнейшей в мире нейросети за два года выросло в 30 тысяч раз и уже сравнилось с количеством нейронных связей в мозге обезьяны. Поэтому можно сказать, что мы уже на пороге драматического роста влияния, которое ИИ будет оказывать на нашу жизнь», — заключил Греф.

Сам Сбербанк ждет, что его доходы от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году могут превысить 200 миллиардов рублей, говорил ранее в ноябре первый зампред правления банка Александр Ведяхин. При этом финансовый эффект от искусственного интеллекта в банке в 2021 году составил 205 миллиардов рублей.

Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Вчера, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Вчера, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Вчера, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Вчера, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Вчера, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Вчера, 11:37