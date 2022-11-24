Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений

Александр Моор поручил департаментам провести аудит социальной инфраструктуры

На сегодняшнем послании губернатор Тюменской области сообщил, что проводил тайную проверку социальных учреждений в регионе. Этот тайный покупатель еще раз подтвердил, что существующие объекты могут давать горожанам больше, чем дают сейчас.

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