Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений

«Мы будем повышать эффективность использования существующей социальной инфраструктуры. Не так давно по моему заданию по области проехал тайный покупатель, который подтвердил мою гипотезу — эта инфраструктура может дать людям больше», — заявил Александр Моор.
По словам губернатора, нужно менять логику использования ресурсной базы. Любое соцучреждение должно стать центром местных сообществ. Проекты стоит делать вместе с людьми, чтобы они смогли общаться, встречаться.
В своей речи Моор вспомнил о социальных гостиных, открытых для семей мобилизованных — именно там местные жители смогли пообщаться и найти поддержку.
«Поручаю департаменту культуры, соцразвития, физкультуры, спорта и дополнительного образования совместно с муниципалитетами провести полный аудит инфраструктуры, разработать и внедрить новые стандарты использования наших объектов», — поручил губернатор.