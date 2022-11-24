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Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений

Сегодня, 07:14
Фото: Послание губернатора Тюменской области

Александр Моор поручил департаментам провести аудит социальной инфраструктуры

На сегодняшнем послании губернатор Тюменской области сообщил, что проводил тайную проверку социальных учреждений в регионе. Этот тайный покупатель еще раз подтвердил, что существующие объекты могут давать горожанам больше, чем дают сейчас.
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Тюмень
«Мы будем повышать эффективность использования существующей социальной инфраструктуры. Не так давно по моему заданию по области проехал тайный покупатель, который подтвердил мою гипотезу — эта инфраструктура может дать людям больше», — заявил Александр Моор.

По словам губернатора, нужно менять логику использования ресурсной базы. Любое соцучреждение должно стать центром местных сообществ. Проекты стоит делать вместе с людьми, чтобы они смогли общаться, встречаться.

В своей речи Моор вспомнил о социальных гостиных, открытых для семей мобилизованных — именно там местные жители смогли пообщаться и найти поддержку.

«Поручаю департаменту культуры, соцразвития, физкультуры, спорта и дополнительного образования совместно с муниципалитетами провести полный аудит инфраструктуры, разработать и внедрить новые стандарты использования наших объектов», — поручил губернатор. 
#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Правительство области#Департамент социального развития#Департамент по спорту и молодежной политике#Департамент культуры#Тюменская областная Дума
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