Глава городской администрации похвалил владельцев бизнеса на улице Дзержинского

О том, что предприниматели присоединятся к процессу преобразования улицы в пешеходную, было известно еще на этапе обсуждений новой концепции.
"Новая философия пешеходной улицы стала стимулом для предпринимательской деятельности. Все владельцы заведений, прилегающих к улице, проявляли интерес к проекту", - отметил глава города.
Он также отметил, что важно в данный момент не только наполнить общественное пространство позитивными смыслами, но и объединить для этого усилия всех заинтересованных жителей города.
Ранее «Наш город» рассказывал, что на улице Дзержинского установят 360-метровую гирлянду, которая будет создавать эффект звездного неба, приближенного к горожанам.