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Глава городской администрации похвалил владельцев бизнеса на улице Дзержинского

Сегодня, 03:20
Фото: nashgorod.ru

Руслан Кухарук провел встречу с собственниками объектов по улице Дзержинского

Руслан Кухарчук провел очередное рабочее совещание, в ходе которого вновь был поднят вопрос реконструкции улицы Дзержинского. Его обсуждали с собственниками объектов на этой улице.
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Тюмень

О том, что предприниматели присоединятся к процессу преобразования улицы в пешеходную, было известно еще на этапе обсуждений новой концепции.  

"Новая философия пешеходной улицы стала стимулом для предпринимательской деятельности. Все владельцы заведений, прилегающих к улице, проявляли интерес к проекту", - отметил глава города. 

Он также отметил, что важно в данный момент не только наполнить общественное пространство позитивными смыслами, но и объединить для этого усилия всех заинтересованных жителей города. 

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Ранее «Наш город» рассказывал, что на улице Дзержинского установят 360-метровую гирлянду, которая будет создавать эффект звездного неба, приближенного к горожанам.

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