Две премии NAUMEN были присуждены контактному центру ВСК

Результаты исследования показали, что в этом году в 86,7% случаев сотрудникам контакт-центра ВСК удалось решить проблемы клиентов с первого раза. Этот показатель превышает прошлогодний, который составил 80,4%. Индекс удовлетворенности взаимодействием со специалистами центра также возрос с 4,4 до 4,6. Вырос и уровень сервиса при сохранении высоких стандартов доступности контакт-центра. Так, 80% клиентов ВСК смогли связаться с операторами в течение двадцати секунд. В 2022 году доля неотвеченных входящих вызовов составила 2,1%. В 2021 году этот показатель был вдвое выше – 4,4%. Нормой же является показатель 5%.