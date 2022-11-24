Для жителей Московского тракта сделают временную остановку

Остановка появится на улице Уездной уже к середине декабря. Ее размещение уже согласовано с ГИБДД. Рядом с ней будет также организован пешеходный переход.
«Остановочный пункт временный, пока не будут реализованы планы по строительству развязки „Тюмень-Арена“, в составе которой предусмотрены остановочные пункты и надземный пешеходный переход через Московский тракт», — отмечают в ведомстве.
По словам заместителя начальника Главного управления строительства Андрея Чистякова, сейчас из района можно только на автобусе малого класса № 57-Д. После обустройство временной остановки, ее включат в маршруты № 3 и № 39.
А когда все планы по дорожному строительству будут реализованы, автобусы начнут ходить по новой улице Ф. Салманова и выезжать на Московский тракт по улице С. Джанбровского. На ней планируется монтаж 4 остановочных комплексов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени поменяется расписание у ряда городских маршрутов.