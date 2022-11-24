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Для жителей Московского тракта сделают временную остановку

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI

На улице Уездной в Тюмени в середине декабря появится новая остановка

В Тюмени появится временная остановка для общественного транспорта. Ее попросили сделать жители новых микрорайонов, расположенных в районе деревни Дударево. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
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Тюмень

Остановка появится на улице Уездной уже к середине декабря. Ее размещение уже согласовано с ГИБДД. Рядом с ней будет также организован пешеходный переход.

Фото: ГУС ТО
«Остановочный пункт временный, пока не будут реализованы планы по строительству развязки „Тюмень-Арена“, в составе которой предусмотрены остановочные пункты и надземный пешеходный переход через Московский тракт», — отмечают в ведомстве.

По словам заместителя начальника Главного управления строительства Андрея Чистякова, сейчас из района можно только на автобусе малого класса № 57-Д. После обустройство временной остановки, ее включат в маршруты № 3 и № 39.

А когда все планы по дорожному строительству будут реализованы, автобусы начнут ходить по новой улице Ф. Салманова и выезжать на Московский тракт по улице С. Джанбровского. На ней планируется монтаж 4 остановочных комплексов.

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