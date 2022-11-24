Депутаты положительно оценили послание губернатора Тюменской области

«В регионе сохраняются все меры социальной поддержки населения, стабильно развиваются сферы здравоохранения и образования. Серьезный объем финансирования из бюджетов всех уровней направлен на ремонт и строительство школ, детских садов, новых поликлиник и ФАПов», - отметил в своём телеграм-канале Иван Квитка.
Несмотря ни на что регион сохраняет лидерские позиции по ключевым социально-экономическим показателям, справляется с задачей сохранения рабочих мест.
Николай Брыкин подчеркнул, что в регионе сохраняется естественный прирост населения. Серьёзные вложения были сделаны и в транспортную инфраструктуру.
«Главным достижением Тюменской области последних лет, несмотря на все потрясения, является сохранение естественного прироста населения, во многом благодаря ориентированности региональной политики», - сообщил в своём телеграм-канале Николай Брыкин.
Депутат тюменской облдумы Владимир Пискайкин подчеркнул, что на данный момент «капитаны бизнеса» развернули деятельность. В ближайшее время ожидается ожидается ввод 2 млн квадратных метров. Улучшается сотрудничество с ХМАО и ЯНАО.
«К сожалению, губернатор умолчал, как планирует решать возникающие конфликты в программах комплексного развития территорий, проблемы обеспеченности электроресурсами для недопущения отключений в селах и городах, как обеспечить недопустимость размаха пожаров и что именно должны сделать депутаты для улучшения качества жизни в регионе», - отметил Владимир Пискайкин.
Он подчеркнул, что бюджет Тюменской области в 2023 году будет напряженный. Предполагаются заимствования с использованием банковских кредитов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 24 ноября губернатор Тюменской области выступил с ежегодным посланием.