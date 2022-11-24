Депутаты положительно оценили послание губернатора Тюменской области

Депутат тюменской облдумы Владимир Пискайкин подчеркнул, что на данный момент «капитаны бизнеса» развернули деятельность. В ближайшее время ожидается ожидается ввод 2 млн квадратных метров. Улучшается сотрудничество с ХМАО и ЯНАО.