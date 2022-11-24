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Александр Моор заявил, что россиян ждет время изменений

24 ноября 09:22
Фото: Послание губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области: «Нам выпало жить в особенное время»

Свое послание губернатор Тюменской области Александр Моор начал с того, что российское общество долгие годы ориентировалось на Запад, но это ни к чему не привело. Теперь же пора пересмотреть ценности.
«Нам с вами выпало жить в особенное время — время больших изменений, время возвращения нашей страны на свое историческое лидирующее место в мире. Долгие годы наше общество ориентировалось на западный мир — мы очень хотели понравиться партнерам. Шли на уступки, верили в неприкосновенность права собственности, высокую культуру Запада, соблюдали формальные договоренности и порой отказывали себе в активной защите своих интересов. Но это, к сожалению, ни к чему не привело», — начал свою речь Александр Моор.

По словам губернатора региона, для подготовки страны к такому сценарию развития событий был создан базис, без которого невозможно выстоять в тяжелых нынешних условиях. За прошедшие годы были восстановлены предприятия оборонной промышленности, научно-технические центры.

Налажена и банковская сфера — создана своя платежная система для функционирования современной экономики. А благодаря программе развития агропромышленного комплекса Россия может прокормить сама себя. 

 

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«Существенно усилена цифровая безопасность. Без этого наша страна не выдержала бы мощной информационной и хакерской атак. С января только на информационные ресурсы и системы Тюменской области было совершено более 75 млн атак, и все они отражены», — уточнил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что в современном мире права есть только у тех, кто может за себя постоять. 

#Анна Доронина#Касается каждого#Общество#Тюменская область#Александр Моор#Экономическая политика#Информационная безопасность#Хакеры
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