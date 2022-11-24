Александр Моор выступил с ежегодным посланием

В прошлом году в ходе своего обращения Моор также говорил о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения. Тогда на эти цели было потрачено более одного миллиарда рублей. также в прошлом обращении губернатор говорил о капитальном ремонте десятков действующих лечебных учреждений, а также строительстве новых.