Александр Моор выступил с ежегодным посланием

«Нам выпало жить в особенное время, время возвращения страны на свое историческое, лидирующее место в мире. Долгие годы наше общество ориентировалось на западный мир, мы хотели понравится партнерам. Но это ни к чему не привело. Как только наша страна заявила о своих правах, у наших граждан стали отбирать собственность. Иллюзии рассеялись, мы столкнулись с суровой реальностью», — начал свое выступление Александр Моор.
Губернатор Тюменской области подчеркнул, что на государственном уровне были решены важнейшие стратегические задачи — был создан базис, без которого не выстоять в жесткой борьбе.
«Сегодня большая часть наших граждан не отделяет свои жизненные интересы от интересов страны. Поэтому, как и в былые времена, оказалось достаточно людей, готовых отстаивать независимость Отчизны с оружием в руках», — сказал губернатор.
Он также поднял вопрос мер поддержки для тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий. Средства на покупку всего необходимого для подразделений были выделены из бюджета региона.
«Нужно понимать, что во время боевых действий любое имущество — это расходный материал. Для тюменских военнослужащих приобрели дополнительные средства защиты, бытовое имущество, тепловизоры, коллиматорные прицелы. Нам удалось почти полностью закрыть потребность военных в данном оборудовании», — сообщил Моор.
На защиту страны еще летом отправились и именные подразделения Тюменской области — «Тобол», «Сибирь», «Тайга». Еще раньше на службу ушли граждане из Ишимского инженерно-саперного полка, бойцы СОБРа и ОМОНа Тюменской Росгвардии. Уроженцы Тюменской области в добровольном порядке, заключая контракты, отправлялись в зону боевых действий задолго до объявления частичной мобилизации.
«Наши земляки делают свое воинское дело самоотверженно и доблестно, как и положено сибирякам», — отметил губернатор.
Губернатор уверен, что система государственного управления в Тюменской области адаптирована к новой реальности.
«Устоялась практика создания межведомственных региональных штабов, объединяющих все уровни управления, в зависимости от решаемых задач. Активно используется опыт создания постоянных и временных рабочих органов», — сказал он.
Сейчас, по словам губернатора, используются инструменты сохранения экономики, как разового или действующего определенный период мер поддержки. К тому же на регулярно основе реализуются дополнительные меры социальной поддержки граждан.
«В период пандемии порядка 250 000 жителей области получили меры поддержки на сумму более 1,5 млрд рублей. Во время лесных и ландшафтных пожаров было выделено более 65 млн рублей для помощи пострадавшим. Таким же образом мы действуем сейчас, оказывая разовую поддержку в размере 100 000 рублей мобилизованным жителям Тюменской области и нашим землякам, поступившим на службу в именные подразделения», — сообщил Моор.
Но главным достижением Моор считает сохранение естественного прироста населения. Вдобавок ни одна программа социальной поддержки не была закрыта или переформатирована.
В этом году было отремонтировано 340 километров муниципальных дорог и 300 — региональных.
А строительная отрасль до сих пор остается одним из ключевых драйверов экономики региона. По итогам года ожидается ввод более 2 миллионов квадратных метров жилья.
Говоря о сфере здравоохранения Моор отметил, что сейчас особое внимание уделяется селам региона.
«Более 1 миллиарда ушло на обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи в сельской местности», — сообщил губернатор.
Капитальный ремонт ведется на 12 объектах здравоохранения Тюменской области. Для больниц и поликлиник закуплено 158 единиц оборудования и 101 автомобиль.
А группа компаний «Мать и дитя» менее чем за полгода построила и ввела в эксплуатацию медцентр «Тюмень — 2», инвестировав в это 1 миллиард собственных средств.
«В арсенале медиков новые операционные и палаты интенсивной терапии. Большая часть — российского производства», — сказал Александр Моор.
В ОКБ № 1 в этом году было выполнено 30 вмешательство по трансплантации почек, была пересажена 1 печень и 3 сердца.
В прошлом году в ходе своего обращения Моор также говорил о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения. Тогда на эти цели было потрачено более одного миллиарда рублей. также в прошлом обращении губернатор говорил о капитальном ремонте десятков действующих лечебных учреждений, а также строительстве новых.
В этом году уже введены 3 школы в городе Тюмени, Тобольском и Тюменском районах, еще одну, в Нижнетавдинском районе, запустят до конца года.
Уже приобретено 104 новых школьных автобуса. В этом году будет запущено 4 детских сада на 1200 мест, включая 400 мест для детей младше 3 лет.
Говоря о бюджете, Моор сказал сразу, это будет большое испытание, но он также заметил, что мы и так последние три года живем в непростых условиях.
«2020 год — пандемия, в 2021 к ней добавились лесные пожары, а нынешний год — это год геополитических вызовов», — сказал губернатор.
В этом году в бюджет будет заложена возможность заимствования. Александр Моор попросил слушателей обратить особое внимание на слово — «возможность».
«Это не значит, что мы точно будем брать в долг. Внося такой пункт бюджет, мы расширяем пространство для маневра. Мы не первый раз планируем в бюджете заимствования, но, например, в этом году мы ею не воспользовались и справились самостоятельно», — выделил Моор.
Губернатор также отметил, что вложения в информационную безопасность, которые подвергались серьезной критике, себя оправдали.
«С января текущего года на информационные ресурсы Тюменской области было произведено 75 миллионов атак, все они отражены. Ноль часов простоя государственной инфраструктуры и сервисов для граждан», — сказал Александр Моор.
Моор убежден, что бизнес любит работать в нашем регионе.
«Сегодня предприятия „СИБУРа“ работают на полную мощность, платят налоги и зарплаты. Показатели инвестиций остаются на контроле. Каждый понедельник я начинаю с оперативной инвестиционной планерки. Мы вошли в первую пятерку национального инвестиционного рейтинга», — отметил губернатор.
Он также считает, что нужно брать готовые бизнес-модели и внедрять на местах, а муниципалитетам необходимо брендирование.
«Каждой территории нужно ее уникальное лицо. Самый ценный актив любой экономики — это бренды. Каждая территория должна усилить работу в этом ключе», — сказал Моор.
Губернатор также сказал, что сейчас нужно активировать местные ресурсы и убрать административные барьеры. В правительстве за инвестиции теперь отвечает не один, а все заместители губернатора, чтобы не упустить возможности.
А в прошлом году Моор говорил о том, что он поддержал инициативу уполномоченного по защите прав предпринимателей о проведении единого дня консультаций в дополнение к единому дню отчетности. В том числе благодаря этим инициативам в индексе административного давления на бизнес Тюменская область поднялась до пятого места. В 2020 году было 24, в 2019-м — 61.
Было отмечено открытие репродуктора индейки на 13 миллионов яиц, которое запустили в понедельник при участии президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Дала результаты программа развития агропромышленного комплекса и сегодня страна может прокормить в себя. Тюменская область в это достижение вложилась», — сказал Моор.
Помимо «Дамате» губернатор отметил работу агрохолдинга Юбилейный. Александр Моор убежден, что будущее региона — за развитием собственных производств.