Александ Моор заявил, что россиян ждет время изменений

«Нам с вами выпало жить в особенное время — время больших изменений, время возвращения нашей страны на свое историческое лидирующее место в мире. Долгие годы наше общество ориентировалось на западный мир — мы очень хотели понравиться партнерам. Шли на уступки, верили в неприкосновенность права собственности, высокую культуру Запада, соблюдали формальные договоренности и порой отказывали себе в активной защите своих интересов. Но это, к сожалению, ни к чему не привело», — начал свою речь Александр Моор.
По словам губернатора региона, для подготовки страны к такому сценарию развития событий был создан базис, без которого невозможно выстоять в тяжелых нынешних условиях. За прошедшие годы были восстановлены предприятия оборонной промышленности, научно-технические центры.
Налажена и банковская сфера — создана своя платежная система для функционирования современной экономики. А благодаря программе развития агропромышленного комплекса Россия может прокормить сама себя.
«Существенно усилена цифровая безопасность. Без этого наша страна не выдержала бы мощной информационной и хакерской атак. С января только на информационные ресурсы и системы Тюменской области было совершено более 75 млн атак, и все они отражены», — уточнил губернатор.
Александр Моор подчеркнул, что в современном мире права есть только у тех, кто может за себя постоять.