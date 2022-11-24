Александ Моор заявил, что россиян ждет время изменений

Губернатор Тюменской области: «Нам выпало жить в особенное время»

Свое послание губернатор Тюменской области Александр Моор начал с того, что российское общество долгие годы ориентировалось на Запад, но это ни к чему не привело. Теперь же пора пересмотреть ценности.

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