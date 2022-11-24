nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Александ Моор заявил, что россиян ждет время изменений

Сегодня, 09:22
Фото: Послание губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области: «Нам выпало жить в особенное время»

Свое послание губернатор Тюменской области Александр Моор начал с того, что российское общество долгие годы ориентировалось на Запад, но это ни к чему не привело. Теперь же пора пересмотреть ценности.
«Нам с вами выпало жить в особенное время — время больших изменений, время возвращения нашей страны на свое историческое лидирующее место в мире. Долгие годы наше общество ориентировалось на западный мир — мы очень хотели понравиться партнерам. Шли на уступки, верили в неприкосновенность права собственности, высокую культуру Запада, соблюдали формальные договоренности и порой отказывали себе в активной защите своих интересов. Но это, к сожалению, ни к чему не привело», — начал свою речь Александр Моор.

По словам губернатора региона, для подготовки страны к такому сценарию развития событий был создан базис, без которого невозможно выстоять в тяжелых нынешних условиях. За прошедшие годы были восстановлены предприятия оборонной промышленности, научно-технические центры.

Налажена и банковская сфера — создана своя платежная система для функционирования современной экономики. А благодаря программе развития агропромышленного комплекса Россия может прокормить сама себя. 

 

Александр Моор о частичной мобилизации: «Мы столкнулись с суровой реальностью»
Узнать подробнее
«Существенно усилена цифровая безопасность. Без этого наша страна не выдержала бы мощной информационной и хакерской атак. С января только на информационные ресурсы и системы Тюменской области было совершено более 75 млн атак, и все они отражены», — уточнил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что в современном мире права есть только у тех, кто может за себя постоять. 

#Анна Доронина#Касается каждого#Общество#Тюменская область#Александр Моор#Экономическая политика#Информационная безопасность#Хакеры
Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Вчера, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Вчера, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Вчера, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Вчера, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Вчера, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Вчера, 11:37