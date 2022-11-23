Жителям дома на Олимпийской выставили счет за камеры и домофон которых нет

В Тюмени жителей дома на Олимпийской просят заплатить за камеры и домофон которых нет

Жители многоквартирного дома на улице Олимпийская, 23, не понимают, почему им выставили счета за домофон и видеонаблюдение. Подписчик паблика «ЧС Тюмень», Ольга И., сообщила, что ничего из этого в подъездах нет.