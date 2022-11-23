Жителям дома на Олимпийской выставили счет за камеры и домофон которых нет

При этом управляющая компания выставила владельцам квартир счет в 869 рублей (за видеонаблюдение) и 785 рублей (за домофон).
«За какое видеонаблюдение и домофон мы должны платить, если ничего такого нет? Для чего заварили мусоропровод? Для того чтобы мусор стоял в подъездах, некоторым лень было в мусоропровод выкинуть, а теперь до мусорки они явно не пойдут, это всё приводит к тому что, крысы пошли по этажам», - отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Ольга И.
Женщина отметила, что теперь «страшно дверь в комнату открыть». За квартиру в 18 квадратных метров жильцам предлагают заплатить почти 3 400 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в жилом доме на улице Фрунзе поселились тараканы, мыши и комары.