Военная комиссия Ноябрьска оперирует уже недействующими законами

Антон Нарыжнев из Ноябрьска до сих пор бьется за то, чтобы оспорить призыв в рамках частичной мобилизации. У мужчины диагностирована грыжа, экзема и плоскостопие, также он должен быть забронирован на месте работы.
Суд в иске ему отказал, рассказав о причинах в мотивированном решении, где юристы усматривают множество нарушений.
Антон получил ответ от главы Ноябрьска Алексея Романова. Документ доказывает, что в этом городе, пользуются законами, которые уже не имеют юридической силы.
Это следует из ответа на жалобу мобилизованного, где мужчина указал, что при частичной мобилизации, не было учтено состояние его здоровья.
«Относительно непроведения медицинской комиссии в муниципальном автономном учреждении «Спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит» поясняем, что в силу подпункта «г» пункта 50 Положения о воинском учёте, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719, граждане, подлежащие воинскому учёту, обязаны сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат об изменении сведений о состоянии здоровья (получении инвалидности)», — ответил Нарыжневу Романов.
«Между тем еще в 2013 году Верховный Суд признал подпункт Положения о воинском учёте, устанавливающей обязанность граждан, подлежащих воинскому учету, сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат об изменении сведений о состоянии здоровья противоречащим федеральному законодательству и недействующим. Таким образом мэр Ноябрьска переложил ответственность за недопущение мобилизации больных граждан с себя на самих граждан», — объясняет Иван Самарин, руководитель Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру».
Также глава города отметил, что работодатель виноват в том, что Нарыжнева хотели забронировать, но не подали бумаги об этом заблаговременно.
«Относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу
по мобилизации гражданам, забронированным в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, поясняем, что бронирование граждан –
процедура, позволяющая работодателю оставить на работе часть сотрудников,
подлежащих призыву, с целью обеспечения бесперебойной работы
организации. В силу подпункта 11 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 31-ФЗ, в
обязанности организаций входят создание военно-учётного подразделения,
выполнение работы по воинскому учёту и бронированию на период
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и
работающих в данных организациях, обеспечение представления отчётности по
бронированию. Ответственность за организацию, ведение воинского учёта и
бронирование в организациях несут их руководители», — пишет Романов.
Однако мама Антона узнавала в прокуратуре, что ее сын должен был быть забронирован на месте работы, в «Газпром нефти». Но этой организации военкомат не выдал форму для бронирования.
«То, что у Антону не была предоставлена отсрочка и являлось причиной подачи иска. Судья отказался запрашивать у работодателя список работников, подлежащих бронированию, который он должен был направить в военкомат. По моим сведениям, Антон был включен в такой список. Военком Пахомов же не направил необходимые документы для оформления отсрочки, ссылаясь на то, что у него не было нужного количество бланков строгой отчетности (нехватку бланков строгой отчетности подтвердили в суде)», — рассказывает Самарин.
Но на отказе в суде и письме главы города, который также считает, что мужчину с грыжей, экземой и плоскостопием можно отправлять на службу, это дело не заканчивается. Иван Самарин и Антон Нарыжнев планируют продолжать борьбу за справедливость.
«Сейчас подана апелляция в вышестоящий суд. Считаем, что суд Ноябрьска, помимо того, что в основу своего решения положил недействующий нормативный акт, явно нарушил принцип равноправия сторон, освободил ответчиков от доказывания. Например, отказывал стороне истца в вызове свидетелей, истребовании документов», — говорит Иван Самарин.