Военная комиссия Ноябрьска оперирует уже недействующими законами

«То, что у Антону не была предоставлена отсрочка и являлось причиной подачи иска. Судья отказался запрашивать у работодателя список работников, подлежащих бронированию, который он должен был направить в военкомат. По моим сведениям, Антон был включен в такой список. Военком Пахомов же не направил необходимые документы для оформления отсрочки, ссылаясь на то, что у него не было нужного количество бланков строгой отчетности (нехватку бланков строгой отчетности подтвердили в суде)», —

рассказывает Самарин.