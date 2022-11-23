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В Тюменской области ищут водителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка

Сегодня, 04:23
Фото: 1MI

В Тюменской области водитель сбил 11-летнюю девочку и уехал

В Тобольске ищут водителя, сбившего 11-летннюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел накануне вечером у ТЦ «Колос» на улице Семена Ремезова.
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Тюмень

Автовладелец на LADA Granta бежевого цвета сбил школьницу и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы и на данный момент находится в больнице.

Тех, кто обладает какой-либо информацией по факту ДТП просят обратиться в отдел ГИБДД по адресу: Тобольск, 7 мкр., строение 73, кабинет 16, либо по телефонам: 02, 25-23-70, 25-54-66. Также возможно оставить сообщение в группе «Госавтоинспекция Тобольска» «ВКонтакте».

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром на трассе Богандинский — Чаплык был насмерть сбит пешеход. Водитель Kia Sportage не заметил мужчину, перебегавшего дорогу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#Происшествия#Тюмень#Авария#ДТП#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги#Уголовная ответственность#Наезд на пешехода
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