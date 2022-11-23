В Тюменской области ищут водителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка

Тех, кто обладает какой-либо информацией по факту ДТП просят обратиться в отдел ГИБДД по адресу: Тобольск, 7 мкр., строение 73, кабинет 16, либо по телефонам: 02, 25-23-70, 25-54-66. Также возможно оставить сообщение в группе «Госавтоинспекция Тобольска» «ВКонтакте».