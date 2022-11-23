В тюменском суде рассмотрели жалобу женщины, неправильно оплатившей парковку

Суд считает, что летним днем этого года на платной парковке на улице Герцена Татьяна Г. припарковалась, не оплатив место. Автомобиль КИА РИО был зафиксирован техническим средством.
Женщину привлекли к административной ответственности за правонарушение, наказав на 2,5 тысячи рублей. Однако, тюменка утверждала, что оплатила парковочное место и требовала отменить постановление комиссии КАО Тюмени.
«Ее доводы, что парковка все же была оплачена не стали бы основанием для отмены постановления из-за того, что она указала государственный регистрационный знак своей машины. Неправильная оплата приравнивается к неоплате», — комментируют в пресс-службе областной судебной системы.
МКУ «Тюменьгортранс» подтвердил оплату парковки Татьяной Г., поэтому постановление все-таки отменили. Жалоба была удовлетворена.
Ранее «Наш город» писал о том, что сотрудники ГИБДД в течение дня разыскали водителя, который ездил по пешеходному бульвару на улице Дзержинского в центре Тюмени. Мужчина сослался на свою невнимательность и полностью признал свою вину.