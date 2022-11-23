В Тюмени заливают катки, для развязки на Мельникайте изымут участки

В этом году для логотипов выбрали интересный шрифт со своеобразным ромбом внутри цифры 0. Конструкции с флагами и арт-объекты с кубами будут выполнены в горчично-желтом, голубом, розовом, и темно-зеленом цвете. Выполнение работ по новогоднему оформлению ЛАО обойдется в 623,8 тысяч рублей, а украшение Восточного округа — в 3,8 млн рублей.