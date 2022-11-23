В Тюмени заливают катки, для развязки на Мельникайте изымут участки

На набережной Туры для тюменцев оборудуют два катка.
Известно, что у «Конторы пароходства» для заливки используется снежная пушка. В этом районе уже поставили 10-метровую ёлку и две горки. О времени открытия пока не сообщается.
Для строительства развязки на Мельникайте изымут несколько земельных участков.
В областной столице продолжат реконструкцию развязки на Мельникайте с мостовым переходом через реку Туру. Для этих целей изымут два земельных участка на улице Мельникайте, 33; два земельных участка на улице Промышленной, 36.
На Хабаровской, 24, будут изъяты сразу 4 участка.
В 2023 году в областной столице спроектируют транспортную развязку, два тоннеля и мост. В бюджет заложена разработка проектной документации нескольких объектов: моста через реку Туру с путепроводом через улицы Щербакова и 2-ю Луговую. Будет разработан подземный пешеходный тоннель через улицы Первомайская — Осипенко.
Как украсят Тюмень к Новому году 2023.
В администрации города обнародовали концепцию оформления Тюмени к Новому году.
В этом году для логотипов выбрали интересный шрифт со своеобразным ромбом внутри цифры 0. Конструкции с флагами и арт-объекты с кубами будут выполнены в горчично-желтом, голубом, розовом, и темно-зеленом цвете. Выполнение работ по новогоднему оформлению ЛАО обойдется в 623,8 тысяч рублей, а украшение Восточного округа — в 3,8 млн рублей.