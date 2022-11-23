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В Тюмени заливают катки, для развязки на Мельникайте изымут участки

Сегодня, 17:22
Фото: 1MI

Для развязки на Мельникайте изымут участки, в Тюмени заливают катки

В областной столице на набережной возле «Конторы пароходства» и у моста Влюблённых уже заливают катки. Их общая площадь составит 4 400 квадратных метров, их откроют в ближайшее время.

На набережной Туры для тюменцев оборудуют два катка.       

Известно, что у «Конторы пароходства» для заливки используется снежная пушка. В этом районе уже поставили 10-метровую ёлку и две горки. О времени открытия пока не сообщается.

Для строительства развязки на Мельникайте изымут несколько земельных участков.

В областной столице продолжат реконструкцию развязки на Мельникайте с мостовым переходом через реку Туру. Для этих целей изымут два земельных участка на улице Мельникайте, 33; два земельных участка на улице Промышленной, 36.

На Хабаровской, 24, будут изъяты сразу 4 участка.

В 2023 году в областной столице спроектируют транспортную развязку, два тоннеля и мост. В бюджет заложена разработка проектной документации нескольких объектов: моста через реку Туру с путепроводом через улицы Щербакова и 2-ю Луговую. Будет разработан подземный пешеходный тоннель через улицы Первомайская — Осипенко.

Как украсят Тюмень к Новому году 2023.

В администрации города обнародовали концепцию оформления Тюмени к Новому году.

В этом году для логотипов выбрали интересный шрифт со своеобразным ромбом внутри цифры 0. Конструкции с флагами и арт-объекты с кубами будут выполнены в горчично-желтом, голубом, розовом, и темно-зеленом цвете. Выполнение работ по новогоднему оформлению ЛАО обойдется в 623,8 тысяч рублей, а украшение Восточного округа — в 3,8 млн рублей. 

Как украсят Тюмень к Новому году 2023
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#Александр Мязин#Новый год 2023#Арт-объект#Арт-искусство#Каток#Зима#Общество#Экономика#Администрация
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