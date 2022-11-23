В Тюмени пропала 17-летняя девушка

Когда ее видела в последний раз, она была одета куртку черно-белого цвета, джинсы синего цвета. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы темно-русые (короткая стрижка), глаза серые, сказано в ориентировке, распространенной ДПСО «ТюменьРегионСпас».
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя двое суток нашли 30-летнего Ивана Быкова. 18 ноября тюменец уехал на автомобиле Toyota Funcargo желтого цвета в неизвестном направлении. 20 ноября стало известно о том, что мужчина найден и с ним все в порядке.