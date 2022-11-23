В Тюмени пропала 17-летняя девушка

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спустя двое суток нашли 30-летнего Ивана Быкова. 18 ноября тюменец уехал на автомобиле Toyota Funcargo желтого цвета в неизвестном направлении. 20 ноября стало известно о том, что мужчина найден и с ним все в порядке.