В Тюмени поликлиника №17 проведет капремонт томографа за семь млн рублей

Подрядчик отремонтирует томограф в тюменской поликлинике №17

По данным сайта Госзакупки, городская поликлиника №17 планирует провести капремонт компьютерного томографа. На эти цели планируется потратить около 7,3 млн рублей. Компании могут подать заявку на электронный аукцион до 29 ноября.