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В Тюмени поликлиника №17 проведет капремонт томографа за семь млн рублей

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI

Подрядчик отремонтирует томограф в тюменской поликлинике №17

По данным сайта Госзакупки, городская поликлиника №17 планирует провести капремонт компьютерного томографа. На эти цели планируется потратить около 7,3 млн рублей. Компании могут подать заявку на электронный аукцион до 29 ноября.

Подрядчик должен провести монтаж и наладку медицинской техники, осуществить контроль технического состояния оборудования. Все поставляемые запчасти должны находиться на гарантии изготовителя или поставщика. По завершению работ подрядчик проведёт проверку оборудования.

Организация будет проводить капремонт системы компьютерной томографии SOMATOM go.Up. Томограф находится на улице Монтажников, 41, корп.1, каб. 11.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлинику №12 Тюмени поставят новую мебель и оборудование для мониторинга сердца за 85 млн рублей.

#Александр Мязин#Общество#Экономика#Закупки#Муниципальные закупки#Департамент здравоохранения#Здравоохранение
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