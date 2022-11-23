В Тюмени поликлиника №17 проведет капремонт томографа за семь млн рублей

Подрядчик должен провести монтаж и наладку медицинской техники, осуществить контроль технического состояния оборудования. Все поставляемые запчасти должны находиться на гарантии изготовителя или поставщика. По завершению работ подрядчик проведёт проверку оборудования.
Организация будет проводить капремонт системы компьютерной томографии SOMATOM go.Up. Томограф находится на улице Монтажников, 41, корп.1, каб. 11.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поликлинику №12 Тюмени поставят новую мебель и оборудование для мониторинга сердца за 85 млн рублей.