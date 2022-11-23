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В Тюмени начали массово продавать квартиры, купленные в качестве инвестиции

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI

Инвесторы срочно выводят средства, вложенные в жилье в Тюмени

Сейчас инвесторы выводят денежные средства, которые были вложены в недвижимость Тюмени. Эксперты говорят, что на начало ноября доля квартир с пометкой «Срочно» в общей структуре продаж составляла 4,3%, а вот в январе этого года показатель равнялся 2,9%.

Теперь средняя стоимость «срочных» квартир составляет 5,2 миллиона рублей, а при обычной продаже было 5,6 миллионов рублей.

Ведущий специалист по недвижимости агентства недвижимости «СОВА» Екатерина Меньщикова сообщила «Нашему городу», что в 2022 году произошел большой прирост объектов на рынке вторичного жилья. Также вырос запрос на продажу «срочных» квартир за ноябрь.

Чаще всего на срочную продажу люди выставляют двухкомнатные квартиры, они составляют 40% всей доли предложений.

Кроме того, в настоящий момент в продажу поступает достаточно много квартир, которые приобретались в инвестиционных целях.

«Пока ситуация с рынком недвижимости становится более спокойной.  Говорить о резких скачках мы не можем», — прокомментировали в агентстве недвижимости «СОВА».
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени подешевели квартиры в новостройках. Но только в двух районах — на Червишевском тракте и в селе Ембаево. Цены на недвижимость здесь снизились на 3% и 2% соответственно.

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