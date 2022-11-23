В Тюмени на улице Дамбовской с 9 этажа упал лифт

В Тюмени с 9 этажа многоквартирного дома на улице Дамбовской упал лифт

Жители нового многоквартирного дома на улице Дамбовской, 25, к.1, сообщают о падении лифта. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», всё произошло 22 ноября. Тормоза сработали на 2 этаже, человек, который был в лифте, отделался лёгким испугом.