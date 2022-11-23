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В Тюмени на улице Дамбовской с 9 этажа упал лифт

Сегодня, 16:21

В Тюмени с 9 этажа многоквартирного дома на улице Дамбовской упал лифт

Жители нового многоквартирного дома на улице Дамбовской, 25, к.1, сообщают о падении лифта. По данным подписчика паблика «ЧС Тюмень», всё произошло 22 ноября. Тормоза сработали на 2 этаже, человек, который был в лифте, отделался лёгким испугом.

Похожая ситуация здесь происходит не первый раз.

«Лифты в нашем доме ломаются каждый день! С мая месяца только мы застревали в лифте раз шесть и вытаскивали нас между этажами! Мы уже боимся ездить на лифтах в нашем доме!», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень.

Стоит отметить, что лифты регистрируются в Ростехнадзоре. Тюменцы советуют жильцам написать обращение с требованием проверки лифтов.

В прошлом году 25 декабря в доме на улице Николая Федорова произошло падение лифта с мужчиной внутри.  От печальных последствий тюменцы спас страховочный трос. После случившегося началась прокурорская проверка.

Фото: "ЧС Тюмень"
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#Общество#Происшествия#Лифт#Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области#Жилой дом#Александр Мязин
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