В Тюмени на улице Дамбовской с 9 этажа упал лифт

Похожая ситуация здесь происходит не первый раз.
«Лифты в нашем доме ломаются каждый день! С мая месяца только мы застревали в лифте раз шесть и вытаскивали нас между этажами! Мы уже боимся ездить на лифтах в нашем доме!», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень.
Стоит отметить, что лифты регистрируются в Ростехнадзоре. Тюменцы советуют жильцам написать обращение с требованием проверки лифтов.
В прошлом году 25 декабря в доме на улице Николая Федорова произошло падение лифта с мужчиной внутри. От печальных последствий тюменцы спас страховочный трос. После случившегося началась прокурорская проверка.