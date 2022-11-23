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В Тюмени на проезде Солнечном сгорел погрузчик ТОДЭП

Сегодня, 12:40
Фото: Тюмень - наш дом

Погрузчик ТОДЭП сгорел на проезде Солнечном в Тюмени

Появились подробности инцидента со сгоревшим погрузчиком в областной столице. На перекрестке проездов Солнечного и Заречного произошло возгорание спецтехники ООО «ТОДЭП» ДРСУ – 1.

В инциденте никто не пострадал. Техобслуживание транспортного средства прошло в сентябре 2022 года. Спецтехника убирала снег с городских улиц. 

«По данным подрядной организации – ООО «ТОДЭП» ДРСУ – 1, на предрейсовом осмотре неисправности не были выявлены. Водитель также прошел медицинский осмотр», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Днём «Наш город» сообщал, что у погрузчика сгорела кабина (почти 2 квадратных метра). Пламя потушили спасатели МЧС. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

В Тюмени на дороге загорелся погрузчик
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#Александр Мязин#Пожар#Мчс по то#Сотрудники МЧС#ТОДЭП#Возмещение ущерба#Имущественный ущерб
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