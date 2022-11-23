В Тюмени на проезде Солнечном сгорел погрузчик ТОДЭП

В инциденте никто не пострадал. Техобслуживание транспортного средства прошло в сентябре 2022 года. Спецтехника убирала снег с городских улиц.
«По данным подрядной организации – ООО «ТОДЭП» ДРСУ – 1, на предрейсовом осмотре неисправности не были выявлены. Водитель также прошел медицинский осмотр», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Днём «Наш город» сообщал, что у погрузчика сгорела кабина (почти 2 квадратных метра). Пламя потушили спасатели МЧС. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.