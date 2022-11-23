В Тюмени 17-летний подросток на Hyundai наехал на пешехода

Накануне вечером в Тюмени на пешеходном переходе на улице Мельникайте, 137, был сбит 12-летний школьник. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль Hyundai Solaris. Как выяснилось, за рулем иномарки находился 17-летний подросток, взявший без разрешения родительскую машину.
13-летняя девочка была сбита во вторник в одиннадцатом часу вечера на улице Максима Горького. Школьница перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени пройдут сплошные проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей.