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В Тюмени 17-летний подросток на Hyundai наехал на пешехода

Сегодня, 06:36
Фото: ГИБДД

В Тюмени 17-летний подросток на иномарке сбил школьника на пешеходном переходе

Трое детей попали под колеса автомобилей за минувшие сутки на тюменских дорогах. Всего в регионе произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Один человек погиб, шесть получили различные травмы.
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Тюмень

Накануне вечером в Тюмени на пешеходном переходе на улице Мельникайте, 137, был сбит 12-летний школьник. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль Hyundai Solaris. Как выяснилось, за рулем иномарки находился 17-летний подросток, взявший без разрешения родительскую машину.

13-летняя девочка была сбита во вторник в одиннадцатом часу вечера на улице Максима Горького. Школьница перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени пройдут сплошные проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей.

В Тюмени сегодня пройдут «сплошные проверки»
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#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#Происшествия#Тюмень#Авария#ДТП#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Наезд на пешехода
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