В Тюмени 17-летний подросток на Hyundai наехал на пешехода

Накануне вечером в Тюмени на пешеходном переходе на улице Мельникайте, 137, был сбит 12-летний школьник. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль Hyundai Solaris. Как выяснилось, за рулем иномарки находился 17-летний подросток, взявший без разрешения родительскую машину.