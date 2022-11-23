В тобольскую администрацию ужесточили доступ

Теперь вход будет осуществляться по пропускам. Рядом запрещается проводить митинги, употреблять алкоголь и запрещенные вещества. Также запрещена агитация.
В распоряжении «О внедрении пропускного и внутриобъектового режимов в здании Администрации города Тобольска», датируемом 2014 годом не указано, что сотрудники мэрии обязаны предъявлять пропуски. В новом варианте от 16 ноября 2022 года подробно описываются все нюансы.
«Вход сотрудников администрации и посетителей осуществляется через контрольно-пропускной пункт», — говорится в официальном документе распоряжения.
Кроме того, появился алгоритм оказания ситуационной помощи маломобильным группам населения и инвалидам. Теперь администраторы здания должны встречать их и провожать до нужного места.
Ранее «Наш город» писал о том, что на проведение выборов губернатора Тюменской области в следующем году из областного бюджета планируют выделить порядка 673 миллиона рублей. Информация размещена в проекте «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».