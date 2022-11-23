В тобольскую администрацию ужесточили доступ

Ранее «Наш город» писал о том, что на проведение выборов губернатора Тюменской области в следующем году из областного бюджета планируют выделить порядка 673 миллиона рублей. Информация размещена в проекте «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».