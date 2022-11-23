В Сбере рассказали, кто стал лауреатом ежегодной Научной премии

По информации tass.ru, сопредседателями комитета премии стали президент Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов.
Независимая экспертиза, к проведению которой привлекли около 400 ученых России и зарубежных стран, определила перспективные заявки. После этого ученые советы совместно с академиками РАН создали перечень лидеров в разных номинациях. Окончательные итоги подвел комитет премии, куда вошли академики РАН и эксперты мирового уровня.
В номинации «Физические науки» лауреатом стал Юрий Оганесян. Ученый является академиком РАН, доктором физико-математических наук.
В номинации «Науки о жизни» одержал победу Александр Габибов - академик РАН, доктор химических наук.
В номинации «Цифровая вселенная» премии удостоен Александр Холево - академик РАН, доктор физико-математических наук.
Каждый из лауреатов станет обладателем 20 млн рублей.
Глава Сбербанка Герман Греф поздравил финалистов и пожелал им профессиональных успехов на благо России и мира. По его словам, Научная премия Сбера призвана поддерживать научное сообщество и создавать условия для его продуктивной работы.