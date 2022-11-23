В Сбере рассказали, кто стал лауреатом ежегодной Научной премии

Независимая экспертиза, к проведению которой привлекли около 400 ученых России и зарубежных стран, определила перспективные заявки. После этого ученые советы совместно с академиками РАН создали перечень лидеров в разных номинациях. Окончательные итоги подвел комитет премии, куда вошли академики РАН и эксперты мирового уровня.