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В Сбере рассказали, кто стал лауреатом ежегодной Научной премии

Сегодня, 18:57
Фото: 1MI
Сбербанк озвучил имена первых лауреатов Научной премии этого года. Награда призвана стимулировать ученых, активно ведущих научно-исследовательскую деятельность в стране, открытия и разработки которых вносят весомый вклад в научно-технический прогресс.

По информации tass.ru, сопредседателями комитета премии стали президент Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов.

Независимая экспертиза, к проведению которой привлекли около 400 ученых России и зарубежных стран, определила перспективные заявки. После этого ученые советы совместно с академиками РАН создали перечень лидеров в разных номинациях. Окончательные итоги подвел комитет премии, куда вошли академики РАН и эксперты мирового уровня.

В номинации «Физические науки» лауреатом стал Юрий Оганесян. Ученый является академиком РАН, доктором физико-математических наук.

В номинации «Науки о жизни» одержал победу Александр Габибов - академик РАН, доктор химических наук.

В номинации «Цифровая вселенная» премии удостоен Александр Холево - академик РАН, доктор физико-математических наук.

Каждый из лауреатов станет обладателем 20 млн рублей.

Глава Сбербанка Герман Греф поздравил финалистов и пожелал им профессиональных успехов на благо России и мира. По его словам, Научная премия Сбера призвана поддерживать научное сообщество и создавать условия для его продуктивной работы.

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