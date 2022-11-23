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В Новосибирске в жилом доме прогремел взрыв

Сегодня, 07:01
Фото: МЧС

В Новосибирске в жилом доме прогремел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва газового баллона и начавшегося после этого пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Новосибирке. По данным МЧС по Новосибирской области, ЧП произошло в 11:18 по местному времени в квартире на 7 этаже.

На место происшествия оперативно были направлены девять единиц техники и 29 человек личного состава МЧС. Из опасной зоны эвакуировали двадцать человек, в том числе пять детей. На данный момент пожар, локализован.

По словам очевидцев, в квартире, где произошел взрыв, находился рабочий, который заправлял холодильник фрионом. Он скончался. Также дома находились хозяева – мужчина и женщина. Они получили травмы, передают «Вести - Новосибирск».

Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой неделе в Заречной части Тюмени произошел крупный пожар в частном секторе. Сгорели два автомобиля и хозяйственная постройка. Общая площадь территории, охваченной огнем, составил 50 квадратных метров.

 

 

В тюменской Зареке сгорели два автомобиля и надворные постройки
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Взрыв в жилом доме#Газ#Гибель на пожаре#МЧС
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