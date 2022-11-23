В Новосибирске в жилом доме прогремел взрыв

На место происшествия оперативно были направлены девять единиц техники и 29 человек личного состава МЧС. Из опасной зоны эвакуировали двадцать человек, в том числе пять детей. На данный момент пожар, локализован.
По словам очевидцев, в квартире, где произошел взрыв, находился рабочий, который заправлял холодильник фрионом. Он скончался. Также дома находились хозяева – мужчина и женщина. Они получили травмы, передают «Вести - Новосибирск».
Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой неделе в Заречной части Тюмени произошел крупный пожар в частном секторе. Сгорели два автомобиля и хозяйственная постройка. Общая площадь территории, охваченной огнем, составил 50 квадратных метров.