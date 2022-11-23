В Новосибирске в жилом доме прогремел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва газового баллона и начавшегося после этого пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Новосибирке. По данным МЧС по Новосибирской области, ЧП произошло в 11:18 по местному времени в квартире на 7 этаже.