В начале декабря в Сочи запланирован II Конгресс молодых ученых

В число его организаторов вошел Фонд Росконгресс, а информационным партнером является медиахолдинг 1MI.
Как сообщает newsnn.ru, помощник главы государства Андрей Фурсенко заявил, что сейчас, на старте Десятилетия науки и технологий, необходимо более активно заниматься созданием и воплощением инновационных разработок в научной сфере. Приоритетное значение для организации такой работы играют объединения молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей – именно они будут делиться своим опытом в рамках предстоящего конгресса.
По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, программа конгресса включает более сотни мероприятий, спикерами на которых станут российские ученые, а также представители научных сообществ 40 государств мира.
Чернышенко подчеркнул, что непрерывное взаимодействие деятелей науки с органами власти, регионами и предпринимателями, которые оказывают поддержку, в конечном счете помогает внести серьезный вклад в становление технологического суверенитета России и обеспечение экономической безопасности страны, о чем ранее говорил глава государства.
В течение трех дней конгресса выступят молодые ученые, лауреаты конкурсов, обладатели грантов из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и прочих зарубежных стран, специализированных организаций мирового масштаба, институтов формирования научно-образовательной среды.
Гости мероприятия обсудят вызовы для российской науки в нестабильных геополитических условиях, стратегии обеспечения научной и технологической независимости, перспективы научно-технологической модернизации, планы Десятилетия науки и технологий в РФ, возможности научно-технического партнерства на внешних рынках, практики успешного взаимодействия науки и общества. В перечень наиболее приоритетных треков войдут климатические изменения, развитие здравоохранения и инженерии в ближайшей перспективе, облик образования и науки десятилетие спустя, природоподобные технологии, популяризация инженерного и математического образования среди населения, инициативы поддержки молодых ученых, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, новые открытия в области искусственного интеллекта. Кроме того, на полях конгресса будут оглашены имена победителей всероссийского конкурса научно-технологических проектов для учащихся университетов «Большие вызовы», состоятся российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательные диалоги. Дискуссии также коснутся партнерства России и государств АСЕАН.
Программа конгресса включает в себя мероприятия разных форматов: панельные дискуссии и паблик-токи, питч-сессии и мастер-классы, круглые столы и т. д.