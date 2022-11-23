В начале декабря в Сочи запланирован II Конгресс молодых ученых

Гости мероприятия обсудят вызовы для российской науки в нестабильных геополитических условиях, стратегии обеспечения научной и технологической независимости, перспективы научно-технологической модернизации, планы Десятилетия науки и технологий в РФ, возможности научно-технического партнерства на внешних рынках, практики успешного взаимодействия науки и общества. В перечень наиболее приоритетных треков войдут климатические изменения, развитие здравоохранения и инженерии в ближайшей перспективе, облик образования и науки десятилетие спустя, природоподобные технологии, популяризация инженерного и математического образования среди населения, инициативы поддержки молодых ученых, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, новые открытия в области искусственного интеллекта. Кроме того, на полях конгресса будут оглашены имена победителей всероссийского конкурса научно-технологических проектов для учащихся университетов «Большие вызовы», состоятся российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательные диалоги. Дискуссии также коснутся партнерства России и государств АСЕАН.