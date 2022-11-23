Тюменский блогер возмущена условиями инфекционной больницы

Мисс «Улыбка Вселенной-2019» Елена Станиславская снова недовольна тюменской больницей

Елена Станиславская находилась в кишечном отделении инфекционной больницы вместе с ребенком с диагнозом «острый бронхит». Женщина возмущена состоянием больницы, но отмечала, что «врачи хорошие». Произошла ситуация, заставившая Станиславскую звонить в ведомства с обращениями.