nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский блогер возмущена условиями инфекционной больницы

Сегодня, 13:56
Фото: 1MI

Мисс «Улыбка Вселенной-2019» Елена Станиславская снова недовольна тюменской больницей

Елена Станиславская находилась в кишечном отделении инфекционной больницы вместе с ребенком с диагнозом «острый бронхит». Женщина возмущена состоянием больницы, но отмечала, что «врачи хорошие». Произошла ситуация, заставившая Станиславскую звонить в ведомства с обращениями.
«Сначала нам ставили внутривенный антибиотик. На четвертый день лечения решили выписать под расписку. Один вопрос: зачем, если вы считаете что мы уже здоровые? Выписку выдали не сразу», — говорит тюменский блогер.

По словам Станиславской, один из врачей напугал ее, сказав, что можно подхватить ротавирус.

«Нам сказали, что лучше поехать домой и продолжить лечение, чтобы ничего не поймать. Приехали довольные домой и началось. Ротавирус. Разве можно с острым бронхитом было принимать маленького ребенка в кишечном отделении? Зачем это сделали?» — не понимает Елена.

Женщина признается, что не хотела бы снова обращаться в инфекционную больницу за помощью, поскольку «боится подхватить еще что-нибудь».

«Что делать? Просто выть! От злости, безысходности и страха».

Станиславская считает, что в городе необходимо построить новую инфекционную больницу или добавить корпус медучреждения. Иначе люди и дальше будут «подхватывать болезни».

«Чтобы не лежали мамы с детьми друг на друге. Это не комфортно. Услышьте вы нас», — просит член совета блогеров России.
В тюменском депздраве прокомментировали ситуацию с ремонтом в инфекционной больнице
Узнать подробнее

Ранее в пресс-службе областного департамента здравоохранения под публикацией «Нашего города» ответили, что капитальный ремонт учреждения осуществляется по заранее планируемому графику. Кроме того, данная больница предполагает частую обработку помещений дезинфицирующими растворами из-за чего износостойкость ремонта снижается.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Жалобы#Прокуратура#Уголовная ответственность#Инфекция#Ротавирусная инфекция
Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Сегодня, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Сегодня, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Сегодня, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Сегодня, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Сегодня, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Сегодня, 11:37