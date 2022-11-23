Тюменский блогер возмущена условиями инфекционной больницы

«Сначала нам ставили внутривенный антибиотик. На четвертый день лечения решили выписать под расписку. Один вопрос: зачем, если вы считаете что мы уже здоровые? Выписку выдали не сразу», — говорит тюменский блогер.
По словам Станиславской, один из врачей напугал ее, сказав, что можно подхватить ротавирус.
«Нам сказали, что лучше поехать домой и продолжить лечение, чтобы ничего не поймать. Приехали довольные домой и началось. Ротавирус. Разве можно с острым бронхитом было принимать маленького ребенка в кишечном отделении? Зачем это сделали?» — не понимает Елена.
Женщина признается, что не хотела бы снова обращаться в инфекционную больницу за помощью, поскольку «боится подхватить еще что-нибудь».
«Что делать? Просто выть! От злости, безысходности и страха».
Станиславская считает, что в городе необходимо построить новую инфекционную больницу или добавить корпус медучреждения. Иначе люди и дальше будут «подхватывать болезни».
«Чтобы не лежали мамы с детьми друг на друге. Это не комфортно. Услышьте вы нас», — просит член совета блогеров России.
Ранее в пресс-службе областного департамента здравоохранения под публикацией «Нашего города» ответили, что капитальный ремонт учреждения осуществляется по заранее планируемому графику. Кроме того, данная больница предполагает частую обработку помещений дезинфицирующими растворами из-за чего износостойкость ремонта снижается.