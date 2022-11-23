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Posted 23 ноября 2022, 13:56

Published 23 ноября 2022, 13:56

Modified 23 ноября 2022, 13:59

Updated 23 ноября 2022, 13:59

Мисс «Улыбка Вселенной-2019» Елена Станиславская снова недовольна тюменской больницей

Тюменский блогер возмущена условиями инфекционной больницы

23 ноября 2022, 13:56
Фото: 1MI.

Мисс «Улыбка Вселенной-2019» Елена Станиславская снова недовольна тюменской больницей

Елена Станиславская находилась в кишечном отделении инфекционной больницы вместе с ребенком с диагнозом «острый бронхит». Женщина возмущена состоянием больницы, но отмечала, что «врачи хорошие». Произошла ситуация, заставившая Станиславскую звонить в ведомства с обращениями.
«Сначала нам ставили внутривенный антибиотик. На четвертый день лечения решили выписать под расписку. Один вопрос: зачем, если вы считаете что мы уже здоровые? Выписку выдали не сразу», — говорит тюменский блогер.

По словам Станиславской, один из врачей напугал ее, сказав, что можно подхватить ротавирус.

«Нам сказали, что лучше поехать домой и продолжить лечение, чтобы ничего не поймать. Приехали довольные домой и началось. Ротавирус. Разве можно с острым бронхитом было принимать маленького ребенка в кишечном отделении? Зачем это сделали?» — не понимает Елена.

Женщина признается, что не хотела бы снова обращаться в инфекционную больницу за помощью, поскольку «боится подхватить еще что-нибудь».

«Что делать? Просто выть! От злости, безысходности и страха».

Станиславская считает, что в городе необходимо построить новую инфекционную больницу или добавить корпус медучреждения. Иначе люди и дальше будут «подхватывать болезни».

«Чтобы не лежали мамы с детьми друг на друге. Это не комфортно. Услышьте вы нас», — просит член совета блогеров России.
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Ранее в пресс-службе областного департамента здравоохранения под публикацией «Нашего города» ответили, что капитальный ремонт учреждения осуществляется по заранее планируемому графику. Кроме того, данная больница предполагает частую обработку помещений дезинфицирующими растворами из-за чего износостойкость ремонта снижается.

#Мелиса Учунджю#Инфекция#Прокуратура#Жалобы#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Ротавирусная инфекция
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