Тюменский блогер возмущена условиями инфекционной больницы

Мисс «Улыбка Вселенной-2019» Елена Станиславская снова недовольна тюменской больницей

Елена Станиславская находилась в кишечном отделении инфекционной больницы вместе с ребенком с диагнозом «острый бронхит». Женщина возмущена состоянием больницы, но отмечала, что «врачи хорошие». Произошла ситуация, заставившая Станиславскую звонить в ведомства с обращениями.

«Сначала нам ставили внутривенный антибиотик. На четвертый день лечения решили выписать под расписку. Один вопрос: зачем, если вы считаете что мы уже здоровые? Выписку выдали не сразу», — говорит тюменский блогер. По словам Станиславской, один из врачей напугал ее, сказав, что можно подхватить ротавирус. «Нам сказали, что лучше поехать домой и продолжить лечение, чтобы ничего не поймать. Приехали довольные домой и началось. Ротавирус. Разве можно с острым бронхитом было принимать маленького ребенка в кишечном отделении? Зачем это сделали?» — не понимает Елена. Женщина признается, что не хотела бы снова обращаться в инфекционную больницу за помощью, поскольку «боится подхватить еще что-нибудь». «Что делать? Просто выть! От злости, безысходности и страха». Станиславская считает, что в городе необходимо построить новую инфекционную больницу или добавить корпус медучреждения. Иначе люди и дальше будут «подхватывать болезни». «Чтобы не лежали мамы с детьми друг на друге. Это не комфортно. Услышьте вы нас», — просит член совета блогеров России. В тюменском депздраве прокомментировали ситуацию с ремонтом в инфекционной больнице Узнать подробнее Ранее в пресс-службе областного департамента здравоохранения под публикацией «Нашего города» ответили, что капитальный ремонт учреждения осуществляется по заранее планируемому графику. Кроме того, данная больница предполагает частую обработку помещений дезинфицирующими растворами из-за чего износостойкость ремонта снижается.