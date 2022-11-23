Тюменская область вошла в топ-5 регионов по вакцинации против гриппа

Третье место занял Ямал (52,9%), четвертое и пятое места — Республика Мордовия (51,7%) и Астраханская область (49,7%). Также в десятке российских регионов по параметрам прививочной кампании против гриппа оказались Коми, Карелия, Мурманская, Псковская и Смоленская области.
По данным управления Роспотребназора по Тюменской области, уровень заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог. На минувшей неделе снижение показателей заболеваемости отмечено во всех возрастных группах населения.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число топ-15 субъектов России по числу проведенных тестов на COVID-19. Регион занял четвертое место.