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Тюменская область вошла в топ-5 регионов по вакцинации против гриппа

Сегодня, 07:23
Фото: 1MI

Тюменская область заняла второе место по вакцинации против гриппа

Тюменская область вошла в топ-5 регионов России по охвату населения прививочной кампанией против гриппа. Регион с показателем 53,5% расположился на втором месте. Возглавила рейтинг субъектов страны по вакцинации Югра с показателем охвата 53,7%.
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Тюмень

Третье место занял Ямал (52,9%), четвертое и пятое места — Республика Мордовия (51,7%) и Астраханская область (49,7%). Также в десятке российских регионов по параметрам прививочной кампании против гриппа оказались Коми, Карелия, Мурманская, Псковская и Смоленская области.

По данным управления Роспотребназора по Тюменской области, уровень заболеваемости в регионе гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог. На минувшей неделе снижение показателей заболеваемости отмечено во всех возрастных группах населения.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в число топ-15 субъектов России по числу проведенных тестов на COVID-19. Регион занял четвертое место.

Тюмень в лидерах по тестированию
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Прививки#Вакцинация#Грипп#Роспотребнадзор
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