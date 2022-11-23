Тюменская область улучшила уровень инвестрпривлекательности, но ненамного

Тюменская область немного улучшила уровень инвестрпривлекательности

По данным рейтинга Raexpert, тюменская область улучшила показатели инвестиционной привлекательности в 2021 году. На данный момент его уровень составляет B-2 (средний). Стоит отметить, что ЯНАО входит в пятёрку регионов по итоговой оценке экономики.