Тюменская область улучшила уровень инвестрпривлекательности, но ненамного

Для ХМАО уровень оценки составил В-1 – это выше, чем в Тюменской области.
«10 регионов улучшили свои позиции: Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Чувашская Республика, Сахалинская, Ленинградская, Тюменская области, Красноярский, Хабаровский, Алтайский края», - сообщается в исследовании Raexpert от 14 ноября.
Эксперты отмечают, что по итогам проведенной интегральной оценки инвестпривлекательности движение регионов между уровнями незначительное. Шаг движения составил не более одного уровня.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский Технопарк занял второе место в рейтинге операторов Фонда «Сколково».