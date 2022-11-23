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Тюменская область улучшила уровень инвестрпривлекательности, но ненамного

Сегодня, 11:21
Фото: Raexpert

Тюменская область немного улучшила уровень инвестрпривлекательности

По данным рейтинга Raexpert, тюменская область улучшила показатели инвестиционной привлекательности в 2021 году. На данный момент его уровень составляет B-2 (средний). Стоит отметить, что ЯНАО входит в пятёрку регионов по итоговой оценке экономики.

Для ХМАО уровень оценки составил В-1 – это выше, чем в Тюменской области.

«10 регионов улучшили свои позиции: Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Чувашская Республика, Сахалинская, Ленинградская, Тюменская области, Красноярский, Хабаровский, Алтайский края», - сообщается в исследовании Raexpert от 14 ноября.

Эксперты отмечают, что по итогам проведенной интегральной оценки инвестпривлекательности движение регионов между уровнями незначительное. Шаг движения составил не более одного уровня.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский Технопарк занял второе место в рейтинге операторов Фонда «Сколково».

Тюменский Технопарк занял второе место в рейтинге операторов Фонда «Сколково»
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#Александр Мязин#Экономика#Бюджеты#Общество#Инвестиции#Государственные инвестиции
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