Тюменец выплатит 40 рублей за вырубку деревьев

По данным расследования, тюменец в декабре 2020 года вырубил более десятка деревьев, чем нанес ущерб окружающей среды на сумму более 53,4 тысяч рублей. Расчет производил Госохотдепартамент Тюменской области.
Ответчик в судебном заседании с заявленными к нему требованиями не согласился. Пояснил, что спил деревьев произвел на выделенной ему в ноябре 2020 года деляне, договор купли-продажи на которую был заключен в январе 2021 года.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил частично исковые требования Тюменского межрайонного природоохранного прокурора к лесорубу и взыскал с него ущерб в размере 41 рубля, госпошлину – 400 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на вырубку деревьев на улице Максима Горького. Однако, как выяснилось, ликвидированы были аварийные деревья.