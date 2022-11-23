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Тюменец выплатит 40 рублей за вырубку деревьев

Сегодня, 04:13
Фото: 1MI

Тюменца оштрафовали на 40 рублей за вырубку берез

Житель Тюменской области заплатит 41 рубль за незаконную вырубку четырнадцати берез в лесном массиве Велижанского участкового лесничества. Такое решение вынес Нижнетавдинский районный суд по итогам рассмотрения иска межрайонного природоохранного прокурора.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, тюменец в декабре 2020 года вырубил более десятка деревьев, чем нанес ущерб окружающей среды на сумму более 53,4 тысяч рублей. Расчет производил Госохотдепартамент Тюменской области.

Ответчик в судебном заседании с заявленными к нему требованиями не согласился. Пояснил, что спил деревьев произвел на выделенной ему в ноябре 2020 года деляне, договор купли-продажи на которую был заключен в январе 2021 года.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил частично исковые требования Тюменского межрайонного природоохранного прокурора к лесорубу и взыскал с него ущерб в размере 41 рубля, госпошлину – 400 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на вырубку деревьев на улице Максима Горького. Однако, как выяснилось, ликвидированы были аварийные деревья.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Прокуратура#Вырубка деревьев
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