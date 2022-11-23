Тюменец получил 1,5 года колонии за то, что избил свою подругу

Ревнивец отвез подругу домой, где избил ее руками и ногами по голове и туловищу. Утром женщине стало плохо, и она обратилась к врачу. У неё обнаружили переломы стенок пазух верхней челюсти, решетчатой кости, сотрясение мозга.