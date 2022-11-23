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Тюменец получил 1,5 года колонии за то, что избил свою подругу

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI

Тюменец избил свою подругу, когда застал её в постели с другим мужчиной

Суд рассмотрел дело Сергея Козлова, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным пресс-службы тюменских судов, всё произошло 2 июня, Сергей застал подругу в постели с другим мужчиной.

Он прожил с женщиной 10 лет вне брака.

«Дома у сестры события разворачивались по сценарию классического анекдота. Козлов приехал как раз в тот момент, когда его подруга принимала в постели другого мужчину», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Ревнивец отвез подругу домой, где избил ее руками и ногами по голове и туловищу. Утром женщине стало плохо, и она обратилась к врачу. У неё обнаружили переломы стенок пазух верхней челюсти, решетчатой кости, сотрясение мозга.

Женщина простила гражданского мужа, но суд назначил Сергею Козлову 1,5 года колонии.

«Наш город» 14 ноября сообщал, что четверо мужчин сломали кости черепа тюменцу в гаражном кооперативе. Сама драка произошла 9 числа, всё началась из-за безобидного замечания.

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#Александр Мязин#Уголовное дело#Дела судебные#Прокуратура Тюменской области#Женщина#Общество
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