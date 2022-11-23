Тюменец получил 1,5 года колонии за то, что избил свою подругу

Он прожил с женщиной 10 лет вне брака.
«Дома у сестры события разворачивались по сценарию классического анекдота. Козлов приехал как раз в тот момент, когда его подруга принимала в постели другого мужчину», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Ревнивец отвез подругу домой, где избил ее руками и ногами по голове и туловищу. Утром женщине стало плохо, и она обратилась к врачу. У неё обнаружили переломы стенок пазух верхней челюсти, решетчатой кости, сотрясение мозга.
Женщина простила гражданского мужа, но суд назначил Сергею Козлову 1,5 года колонии.
«Наш город» 14 ноября сообщал, что четверо мужчин сломали кости черепа тюменцу в гаражном кооперативе. Сама драка произошла 9 числа, всё началась из-за безобидного замечания.