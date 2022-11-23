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Тюмень встала в 9-бальных пробках из-за дорожных работ

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI

Из-за дорожных работ Тюмень встала в 9-бальных пробках

В областной столице 23 ноября к 18:20 вновь регистрируются большие заторы. 9-бальные пробки возникли в центре города на улицах Запольной, Ленина, Профсоюзной и Мельникайте. При этом в городе зафиксировано только 3 ДТП, сообщает сервис 2ГИС.

На Запольной с 15:00 идут дорожные работы, скорость транспортных средств в этой части города снизилась до 2-5 км/ч. На Объездной дороге (Федюнинского) убирают снег, но серьёзных заторов тут не наблюдается.

Стоит отметить, что в час пик произошло всего 3 аварии. Из них 2 на улице Ветеранов труда. Обычно в это время наблюдается 6 — 10 ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на проезде Солнечном сгорел погрузчик ТОДЭП. В инциденте пострадала только спецтехника организации «ТОДЭП», его причины выясняются.

В Тюмени на проезде Солнечном сгорел погрузчик ТОДЭП
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#ГИБДД#Дорожные пробки#Пробки#Аварии#Уборка улиц#Мельникайте улица#Александр Мязин
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