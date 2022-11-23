Тюмень встала в 9-бальных пробках из-за дорожных работ

На Запольной с 15:00 идут дорожные работы, скорость транспортных средств в этой части города снизилась до 2-5 км/ч. На Объездной дороге (Федюнинского) убирают снег, но серьёзных заторов тут не наблюдается.
Стоит отметить, что в час пик произошло всего 3 аварии. Из них 2 на улице Ветеранов труда. Обычно в это время наблюдается 6 — 10 ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на проезде Солнечном сгорел погрузчик ТОДЭП. В инциденте пострадала только спецтехника организации «ТОДЭП», его причины выясняются.