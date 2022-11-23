Специалисты «РАСТАМ» помогают утилизировать отходы бурения

НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов (НИИ ЭиРИПР) работает уже более 10 лет в сфере экологии. Одна из услуг компании — утилизация отходов бурения. Для этого процесса применяют буровые растворы на водной и углеводородной основах.
При эксплуатации нефтяных месторождений образуются отходы бурения. Они относятся к 3-4 классу опасности, так как для работы используются различные химические реагенты. Отходы могут нанести значительный ущерб экологии.
Нефтедобывающие предприятия для сбора отходов бурения сооружают специальные амбары. Но избавляться от них всё же нужно — тут и приходит на помощь НИИ Экологии.
Кроме того, организация оказывает услуги по сбору и транспортировке отходов.
Буровой раствор, применяемый для утилизации — это особая дисперсная система из нескольких компонентов. Буровые растворы на водной основе используются тогда, когда еще неизвестны значения нужной плотности раствора. Если данные уже есть, и необходим более плотный раствор — на углеводородной основе.
Большой опыт работы НИИ ЭиРИП позволяет сотрудникам определить нужный вид раствора и помочь в утилизации опасных отходов. Компания имеет различные свидетельства, аттестаты и сертификаты.
Воспользоваться предложением можно через официальный сайт НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов, либо позвонив по номеру +7(3452)55-55-65.