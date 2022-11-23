Специалисты «РАСТАМ» помогают утилизировать отходы бурения

Буровой раствор, применяемый для утилизации — это особая дисперсная система из нескольких компонентов. Буровые растворы на водной основе используются тогда, когда еще неизвестны значения нужной плотности раствора. Если данные уже есть, и необходим более плотный раствор — на углеводородной основе.