nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Специалисты «РАСТАМ» помогают утилизировать отходы бурения

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

Специалисты «РАСТАМ» помогают утилизировать отходы бурения

Предприятия, занимающиеся бурением нефтяных скважин, регулярно сталкиваются с проблемой — утилизацией отходов бурения безопасными способами. Решить эту трудность и взять всю работу на себя могут опытные специалисты подразделения «Растам» — НИИ Экологии.

Утилизация отходов бурения

НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов (НИИ ЭиРИПР) работает уже более 10 лет в сфере экологии. Одна из услуг компании — утилизация отходов бурения. Для этого процесса применяют буровые растворы на водной и углеводородной основах.

При эксплуатации нефтяных месторождений образуются отходы бурения. Они относятся к 3-4 классу опасности, так как для работы используются различные химические реагенты. Отходы могут нанести значительный ущерб экологии.

Сбор и транспортировка отходов бурения

Нефтедобывающие предприятия для сбора отходов бурения сооружают специальные амбары. Но избавляться от них всё же нужно — тут и приходит на помощь НИИ Экологии.

Кроме того, организация оказывает услуги по сбору и транспортировке отходов.

Определение видов бурового раствора

Буровой раствор, применяемый для утилизации — это особая дисперсная система из нескольких компонентов. Буровые растворы на водной основе используются тогда, когда еще неизвестны значения нужной плотности раствора. Если данные уже есть, и необходим более плотный раствор — на углеводородной основе.

Большой опыт работы НИИ ЭиРИП позволяет сотрудникам определить нужный вид раствора и помочь в утилизации опасных отходов. Компания имеет различные свидетельства, аттестаты и сертификаты.

Воспользоваться предложением можно через официальный сайт НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов, либо позвонив по номеру +7(3452)55-55-65. 

#Анна Доронина#Экология#Тюменская область#Отходы#Утилизация#Нефтяные компании
Подпишитесь
Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области
Вчера, 11:57
«Спортмастер» оштрафовали за попытку вывоза санкционных товаров из Тюменской области
Вчера, 12:33
ФФОМС потратит 15,8 тысяч рублей на каждого тюменца
Вчера, 11:40
Компании сокращают объем бонусов для персонала
21 ноября 11:09
«Модно прикрываться мобилизованными»: у тюменца изъяли машину за долги
Вчера, 08:09
Конфликт. Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот
21 ноября 18:49