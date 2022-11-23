Семье ребенка, сломавшего ногу в школе, выплатят 300 тысяч рублей

Весной этого года 14-летний ученик бегал по школе и неудачно упал на пол. У него был диагностирован закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости со смещением. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.
Он получил травму в школе, хотя учебное заведение обязано обеспечивать безопасные условия обучения и контролировать детей согласно Федеральному закону.
«Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с учебного заведения 300 тысяч рублей компенсации морального вреда», — комментирует пресс-служба областной судебной системы.
Сообщается, что решение пока не вступило в силу.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске суд обязал школу и родителей ученика компенсировать моральный вред и возместить расходы на лечение.