Семье ребенка, сломавшего ногу в школе, выплатят 300 тысяч рублей

Семиклассник сломал ногу во время пробежки по коридору в сельской школе

За серьезную травму ноги школа выплатит семье ученика 300 тысяч рублей. Гражданское дело в интересах несовершеннолетнего к общеобразовательной школе села Бердюжье и администрации Бердюжского района было рассмотрено в суде. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.