nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семье ребенка, сломавшего ногу в школе, выплатят 300 тысяч рублей

Сегодня, 05:38
Фото: 1MI

Семиклассник сломал ногу во время пробежки по коридору в сельской школе

За серьезную травму ноги школа выплатит семье ученика 300 тысяч рублей. Гражданское дело в интересах несовершеннолетнего к общеобразовательной школе села Бердюжье и администрации Бердюжского района было рассмотрено в суде. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Весной этого года 14-летний ученик бегал по школе и неудачно упал на пол. У него был диагностирован закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости со смещением. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.

Он получил травму в школе, хотя учебное заведение обязано обеспечивать безопасные условия обучения и контролировать детей согласно Федеральному закону.

«Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с учебного заведения 300 тысяч рублей компенсации морального вреда», — комментирует пресс-служба областной судебной системы.

Сообщается, что решение пока не вступило в силу.

В частной тюменской школе учитель физкультуры умер во время очистки от снега крыши
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в  Тобольске суд обязал школу и родителей ученика компенсировать моральный вред и возместить расходы на лечение.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Прокуратура#Жалобы#Уголовное дело#Администрация Тюменского района#Администрация района#Глава администрации
Подпишитесь
Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области
Вчера, 11:57
«Спортмастер» оштрафовали за попытку вывоза санкционных товаров из Тюменской области
Вчера, 12:33
ФФОМС потратит 15,8 тысяч рублей на каждого тюменца
Вчера, 11:40
Компании сокращают объем бонусов для персонала
21 ноября 11:09
«Модно прикрываться мобилизованными»: у тюменца изъяли машину за долги
Вчера, 08:09
Конфликт. Скандал с тюменской тиктокершей в такси принял новый оборот
21 ноября 18:49