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Руководство санатория «Тараскуль» уволило известного режиссера ТВ за «терроризм»

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI

Режиссера ТВ Сергея Коцлова уволили из «Тараскуля» из-за подозрений в терроризме

Представители руководства известного санатория уволили Сергея Коцлова, работающего в учреждении режиссером ТВ. Сергей давно говорил, что администрация ищет поводы для того, чтобы уволить его. А вопиющий случай с обвинением в терроризме — лишь один из шагов для осуществления этой цели.

Первый серьезный скандал произошел, когда во время заседания по этике у Сергея Коцлова охрана стала силой забирать фотоаппарат. Это произошло по приказу исполняющей обязанности директора тюменского «Тараскуля» Татьяны Журавель. Стоит сказать, что и на само заседание он попал после случайно брошенной фразы о маленькой зарплате и о саркастично высказанном намерении «застрелиться» из-за этого.

Сергей рассказал «Нашему городу», что обвинения в терроризме — лишь часть того, что ему пришлось пережить.

«Систематически на меня велась травля, за мной следили. Я считаю, что в этом замешаны исполняющая обязанности директора Журавель, исполняющая обязанности заместителя по общим вопросам Каткова, исполняющая обязанности КДО Тимонина», — говорит мужчина.

По словам Коцлова, его права нарушал и юрист санатория.

«По-моему мнению, юрист так вообще нарушает законы и мои права, как гражданина России. С его слов, а также работников „Тараскуля“, раз его мать работает судьей в областном суде, поэтому все дела они выигрывают с легкостью и обращаться в суд бесполезно», — заявил в разговоре Сергей.

Мужчина считает, что дела на него были «сфабрикованы и сшиты белыми нитками».

«Я свою работу всегда выполнял на совесть и претензий ко мне не было. После того, как я не пришелся ко двору Катковой, тогда и началась травля», — рассказывает он.

Сергей сообщил, что существует видеозапись, на которой представители руководства санатория пришли к мужчине и начали выяснять отношения, а «охранник крыл матом». Бывший работник признается, что заявление в полицию никак не повлияло на исход дела. А прокуратура так и вовсе — «отписывается».

«Нам кажется, что они заодно с администрацией „Тараскуля“. И вообще в санатории творится полный бардак и беспредел», — считает Сергей.

Сергей будет обжаловать увольнение в суде. А официальная позиция руководства санатория значится в приказе: многочисленные нарушения трудовой дисциплины.

Ранее «Наш город» писал о том, что работники «Тараскуля» жаловались на ухудшение условий труда. Однако, на общем собрании исполняющая обязанности руководителя предложила не выносить «сор из избы», и не говорить о проблемах публично. А недовольным сотрудникам намекнули на увольнение. Одной из явных проблем санатория являлась низкая заработная плата сотрудников, о которой говорил и уволенный Коцлов.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Режиссер#Работа без лицензии#Уголовная ответственность#Жалобы#Прокуратура#Наказание
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