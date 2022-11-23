Руководство санатория «Тараскуль» уволило известного режиссера ТВ за «терроризм»

Первый серьезный скандал произошел, когда во время заседания по этике у Сергея Коцлова охрана стала силой забирать фотоаппарат. Это произошло по приказу исполняющей обязанности директора тюменского «Тараскуля» Татьяны Журавель. Стоит сказать, что и на само заседание он попал после случайно брошенной фразы о маленькой зарплате и о саркастично высказанном намерении «застрелиться» из-за этого.
Сергей рассказал «Нашему городу», что обвинения в терроризме — лишь часть того, что ему пришлось пережить.
«Систематически на меня велась травля, за мной следили. Я считаю, что в этом замешаны исполняющая обязанности директора Журавель, исполняющая обязанности заместителя по общим вопросам Каткова, исполняющая обязанности КДО Тимонина», — говорит мужчина.
По словам Коцлова, его права нарушал и юрист санатория.
«По-моему мнению, юрист так вообще нарушает законы и мои права, как гражданина России. С его слов, а также работников „Тараскуля“, раз его мать работает судьей в областном суде, поэтому все дела они выигрывают с легкостью и обращаться в суд бесполезно», — заявил в разговоре Сергей.
Мужчина считает, что дела на него были «сфабрикованы и сшиты белыми нитками».
«Я свою работу всегда выполнял на совесть и претензий ко мне не было. После того, как я не пришелся ко двору Катковой, тогда и началась травля», — рассказывает он.
Сергей сообщил, что существует видеозапись, на которой представители руководства санатория пришли к мужчине и начали выяснять отношения, а «охранник крыл матом». Бывший работник признается, что заявление в полицию никак не повлияло на исход дела. А прокуратура так и вовсе — «отписывается».
«Нам кажется, что они заодно с администрацией „Тараскуля“. И вообще в санатории творится полный бардак и беспредел», — считает Сергей.
Сергей будет обжаловать увольнение в суде. А официальная позиция руководства санатория значится в приказе: многочисленные нарушения трудовой дисциплины.
Ранее «Наш город» писал о том, что работники «Тараскуля» жаловались на ухудшение условий труда. Однако, на общем собрании исполняющая обязанности руководителя предложила не выносить «сор из избы», и не говорить о проблемах публично. А недовольным сотрудникам намекнули на увольнение. Одной из явных проблем санатория являлась низкая заработная плата сотрудников, о которой говорил и уволенный Коцлов.