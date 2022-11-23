Руководство санатория «Тараскуль» уволило известного режиссера ТВ за «терроризм»

Первый серьезный скандал произошел, когда во время заседания по этике у Сергея Коцлова охрана стала силой забирать фотоаппарат. Это произошло по приказу исполняющей обязанности директора тюменского «Тараскуля» Татьяны Журавель. Стоит сказать, что и на само заседание он попал после случайно брошенной фразы о маленькой зарплате и о саркастично высказанном намерении «застрелиться» из-за этого.