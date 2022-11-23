ПЦБК в Пермском крае приняла делегацию из Китая

Гости прошли по производственным цехам, где им показали работу гидроразбивателя макулатуры, а также картоноделательной машины КДМ-3, которая полностью работает на вторсырье. Также им были представлены модернизированные бумагоделательная и картоноделательная машины (КДМ-2 и БДМ-1), пишет properm.ru.
Представители администрации предприятия озвучили планы по модернизации предприятия и желаемые показатели. В частности, речь шла о наращивании скорости выхода бумажного и картонного полотна до 800 м/мин. Акцент был сделан на том, что при модернизации производства используются природосберегающие технологии.
Руководитель технологической компании “Юнь Чоу” Шэн Личжун отметил активность ПЦБК в модернизации производства. По его мнению, европейское оборудование вполне может быть заменено китайским, и определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Например, весной 2023 года при модернизации БДМ-2 будет использован напорный ящик китайского производства.
К слову, Пермская ЦБК уже имеет опыт совместных с китайскими производителями проектов. Начиная с конца прошлого года в Китай было поставлено несколько партий продукции ПЦБК.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков высоко оценил потенциал роста рынка Китайской Народной Республики и отметил, что партнёры из Поднебесной очень тщательно оценивают качество отправляемой им продукции. К товарам ПЦБК претензий нет, заявил Марков. По его словам, экспорт пермской компании в этом году вырос на 70%. При этом поставки продукции в КНР увеличились в 3,5 раза.