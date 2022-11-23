nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ПЦБК в Пермском крае приняла делегацию из Китая

Сегодня, 10:40
Фото: пресс-служба ПЦБК
В Пермском крае побывали представители китайских компаний бумагоделательного оборудования и технологической компании “Юнь Чоу” АРВМ. Они познакомились с производственной базой ПЦБК и оценили возможности поставки китайского оборудования.

Гости прошли по производственным цехам, где им показали работу гидроразбивателя макулатуры, а также картоноделательной машины КДМ-3, которая полностью работает на вторсырье. Также им были представлены модернизированные бумагоделательная и картоноделательная машины (КДМ-2 и БДМ-1), пишет properm.ru.

Представители администрации предприятия озвучили планы по модернизации предприятия и желаемые показатели. В частности, речь шла о наращивании скорости выхода бумажного и картонного полотна до 800 м/мин. Акцент был сделан на том, что при модернизации производства используются природосберегающие технологии.

Руководитель технологической компании “Юнь Чоу” Шэн Личжун отметил активность ПЦБК в модернизации производства. По его мнению, европейское оборудование вполне может быть заменено китайским, и определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Например, весной 2023 года при модернизации БДМ-2 будет использован напорный ящик китайского производства. 

К слову, Пермская ЦБК уже имеет опыт совместных с китайскими производителями проектов. Начиная с конца прошлого года в Китай было поставлено несколько партий продукции ПЦБК.

Гендиректор ПЦБК Юрий Марков высоко оценил потенциал роста рынка Китайской Народной Республики и отметил, что партнёры из Поднебесной очень тщательно оценивают качество отправляемой им продукции. К товарам ПЦБК претензий нет, заявил Марков. По его словам, экспорт пермской компании в этом году вырос на 70%. При этом поставки продукции в КНР увеличились в 3,5 раза.

Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Сегодня, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Сегодня, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Сегодня, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Сегодня, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Сегодня, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Сегодня, 11:37