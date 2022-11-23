ПЦБК в Пермском крае приняла делегацию из Китая

Гендиректор ПЦБК Юрий Марков высоко оценил потенциал роста рынка Китайской Народной Республики и отметил, что партнёры из Поднебесной очень тщательно оценивают качество отправляемой им продукции. К товарам ПЦБК претензий нет, заявил Марков. По его словам, экспорт пермской компании в этом году вырос на 70%. При этом поставки продукции в КНР увеличились в 3,5 раза.