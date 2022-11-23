На выплаты тюменским семьям с детьми направили 1,4 миллиарда рублей

Пособие выплачивают до достижения ребенком возраста 1 года. Затем заявитель подает новое заявление сначала на срок до 2 лет, а затем до 3 лет. Сумма выплаты составляет 13 тысяч 723 рубля (100%-й размер прожиточного минимума на ребенка).
На сегодняшний день в Тюменской области проживают более двухсот пятидесяти тысяч семей с детьми, двадцать семь тысяч из них – многодетные. Для них введены более 20 мер социальной поддержки, в том числе 15 регионального и 8 федерального уровней.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2023 года уровень прожиточного минимума может увеличиться до 14 тысяч 387 рублей. На данный момент его величина составляет 13 тысяч 919 рублей.