На Украине в плен попал фельдшер из Тобольска

Тоболяк сообщил, что его подразделение трижды попадало в засаду под Авдеевкой (Донецкая Народная Республика). И именно третий раз оказался последним. Во время атаки ВСУ тоболяк получил ранения обеих ног и кисти руки, поэтому до сих пор передвигается через боль.