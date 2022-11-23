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На Украине в плен попал фельдшер из Тобольска

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI

Фельдшер из Тобольска попал в плен

В сети интернет появилось видеоинтервью с военнопленным жителем Тюменской области, 22 летним тоболяком Александром Захаровым. Военный рассказал о том, когда прибыл на Украину и когда попал в плен.
«На СВО я отправился в рамках службы по контракту. Пошел не из-за денег. Хотел помочь военным, раненым — у меня медицинское образование, фельдшер. Однако на границе с Украиной во время распределения меня направили в мотострелковую пехоту. 13 сентября мы прибыли на Украину. 25 сентября попали в плен», — рассказал Александр.

Тоболяк сообщил, что его подразделение трижды попадало в засаду под Авдеевкой (Донецкая Народная Республика). И именно третий раз оказался последним. Во время атаки ВСУ тоболяк получил ранения обеих ног и кисти руки, поэтому до сих пор передвигается через боль.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев рассказал «Нашему Городу», что Александр Захаров действительно числится в списке плененных. Однако информации из Москвы по военнопленному по поводу обмена пока нет.

В Тобольске у Александра Захарова остались мама, 14-летняя сестра и старший брат.

Пленный тюменец дал интервью украинскому журналисту
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Ранее «Наш Город» писал, что в конце минувшей недели на YouTube-канале Volodymyr Zolkin было опубликовано интервью с военнопленным тюменцем Дмитрием Королевым. 49-летний житель областной столицы находится в плену с 17 июня 2022 года.

#Валентина Бурнашева#Армия#Общество#Тюменская область#Тобольск#Происшествия#Уполномоченный по правам человека
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