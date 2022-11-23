На Украине в плен попал фельдшер из Тобольска

«На СВО я отправился в рамках службы по контракту. Пошел не из-за денег. Хотел помочь военным, раненым — у меня медицинское образование, фельдшер. Однако на границе с Украиной во время распределения меня направили в мотострелковую пехоту. 13 сентября мы прибыли на Украину. 25 сентября попали в плен», — рассказал Александр.
Тоболяк сообщил, что его подразделение трижды попадало в засаду под Авдеевкой (Донецкая Народная Республика). И именно третий раз оказался последним. Во время атаки ВСУ тоболяк получил ранения обеих ног и кисти руки, поэтому до сих пор передвигается через боль.
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев рассказал «Нашему Городу», что Александр Захаров действительно числится в списке плененных. Однако информации из Москвы по военнопленному по поводу обмена пока нет.
В Тобольске у Александра Захарова остались мама, 14-летняя сестра и старший брат.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце минувшей недели на YouTube-канале Volodymyr Zolkin было опубликовано интервью с военнопленным тюменцем Дмитрием Королевым. 49-летний житель областной столицы находится в плену с 17 июня 2022 года.