Как украсят Тюмень к Новому году 2023

Власти Тюмени обнародовали концепцию оформления областной столицы к Новому году. В качестве визуальной семантики выбрали «преемственность», «праздник» и «игрушки в коробке».
Также в этом году для логотипов выбрали интересный шрифт со своеобразным ромбом внутри цифры 0.
Для цветовой палитры праздника отобрали яркие разнообразные цвета — горчично-желтый, голубой, розовый, баклажановый, оранжевый и темно-зеленый. Именно таких цветов будут конструкции с флагами, арт-объекты с кубами.
В качестве слоганов подобрали следующие сочетания: «Новый год» и «с фейерверками во дворе», «с оливье и мандаринами», «с елкой и подарками», «с семьей и друзьями», «с катком на набережной», «с праздничными хлопотами», «с мишурой и гирляндами» и другие.
Эти фразы разместят на билбордах, они будут напечатаны выбранным шрифтом.
Ранее «Наш Город» писал, что на портале Госзакупок уже появляются лоты на покупку и размещение новогодних елей, праздничных украшений. Так, например, выполнение работ по новогоднему оформлению ЛАО обойдется в 623,8 тысяч рублей, а украшение Восточного округа — в 3,8 млн рублей.