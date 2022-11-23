Как украсят Тюмень к Новому году 2023

Ранее «Наш Город» писал, что на портале Госзакупок уже появляются лоты на покупку и размещение новогодних елей, праздничных украшений. Так, например, выполнение работ по новогоднему оформлению ЛАО обойдется в 623,8 тысяч рублей, а украшение Восточного округа — в 3,8 млн рублей.