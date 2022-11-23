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Как украсят Тюмень к Новому году 2023

Сегодня, 07:42
Фото: nashgorod.ru
Оформление в прошлом году.

Власти показали, как будет выглядеть Тюмень в Новый год

Главный праздник года приближается, и тюменские власти уже показали, как будет выглядеть праздничный город. В частности, они представили стиль флагштоков для украшения, цветовую палитру и примеры оформления билбордов.

Власти Тюмени обнародовали концепцию оформления областной столицы к Новому году. В качестве визуальной семантики выбрали «преемственность», «праздник» и «игрушки в коробке».

Также в этом году для логотипов выбрали интересный шрифт со своеобразным ромбом внутри цифры 0. 

 

Шрифт для логотипов.
Фото: Концепция новогоднего оформления

Для цветовой палитры праздника отобрали яркие разнообразные цвета — горчично-желтый, голубой, розовый, баклажановый, оранжевый и темно-зеленый. Именно таких цветов будут конструкции с флагами, арт-объекты с кубами. 

Объект с кубами.Объект с кубами.
Конструкция с флагами.Конструкция с флагами.
Объект с кубами.
Фото: Концепция новогоднего оформления

В качестве слоганов подобрали следующие сочетания: «Новый год» и «с фейерверками во дворе», «с оливье и мандаринами», «с елкой и подарками», «с семьей и друзьями», «с катком на набережной», «с праздничными хлопотами», «с мишурой и гирляндами» и другие.

Эти фразы разместят на билбордах, они будут напечатаны выбранным шрифтом. 

Пример билборда.
Фото: Концепция новогоднего оформления

Ранее «Наш Город» писал, что на портале Госзакупок уже появляются лоты на покупку и размещение новогодних елей, праздничных украшений. Так, например, выполнение работ по новогоднему оформлению ЛАО обойдется в 623,8 тысяч рублей, а украшение Восточного округа — в 3,8 млн рублей

#Анна Доронина#Новый год#Тюменская область#Оформление#Праздники#Украшения
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