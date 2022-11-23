Иван Бороденко. Мастер спорта по вольной борьбе

Большая часть поединков проходит в исходном положении — партере на коленях, при этом спортсмены могут захватывать руками ноги противника и задействовать приемы с использованием ног. Победителем считается тот, кто уложит соперника на лопатки. Во время тренировок борцам необходимо развивать силу, гибкость, выносливость, равновесие, а также амплитуду движений, поэтому важной частью подготовки к соревнованиям является техника стойки в положении «борцовский мост», кувырки, сальто и хождение на руках.
Предшественником вольной борьбы называют единоборство кэтч (с английского — «хватать»). Существует версия, что кэтч родился из развлечений шахтеров графства Ланкашир в Англии XVI–XVII веков, которые боролись друг с другом после рабочего дня. Более известным этот вид спорта стал в XVIII веке в Великобритании, благодаря цирковым представлениям со схватками борцов, проходившим на ярмарках и праздниках. Правила кэтча запрещали бить соперника — с ним можно было только бороться. Возможно, поэтому большей популярностью в то время пользовались зрелищные и жестокие кулачные бои.
Кэтч мало чем отличался от сменившей его вольной борьбы: поединок велся в стойке и на земле, а, чтобы бросить или свалить соперника, разрешалось брать его за любую часть тела, делать подножки и подсечки. Но, в отличие от преемника, кэтч позволял противникам душить друг друга, выкручивать и заламывать суставы на руках и ногах. Бой шел до момента, когда соперник уже не в состоянии продолжать матч.
Настоящее признание кэтч обрел в США, когда после гражданской войны 1861–1865 началось активное развитие индустрии развлечений. В городах начали проводить любительские матчи профессиональных борцов, во время которых запрещались удушающие и болевые приемы. Так и появилась современная вольная борьба.
Первым российским чемпионом по вольной борьбе стал Георг Гаккеншмидт в 1904 году — до этого события о таком виде единоборств в империи почти никто не знал. Позже борец Иван Поддубный, изначально состязавшийся во французском стиле, освоил вольную борьбу во время гастролей в США и стал чемпионом этого направления. Благодаря ему, после Второй мировой войны вольно-американский стиль стал набирать популярность. За несколько лет в СССР была создана сильная школа вольной борьбы, и уже в 1952 году два советских борца завоевали золото на Олимпиаде.
Иван Бороденко с детства занимался спортом. В родном селе Тельманово Донецкой области он попробовал себя в кикбоксинге, танцах, футболе. Когда родители отдали мальчика на вольную борьбу, Иван не сразу понял, что это его призвание. Но, прислушавшись к совету старшего брата, он поступил в Донецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки. Это была его первая настоящая победа.
Когда на Донбассе начались боевые действия, спортсмены старались не опускать руки и идти к цели. Студенты училища прятались в подвалах, но несмотря на это, тренировки продолжались. Сейчас Иван находится во Владикавказе и тренируется со спортсменами, признанными во всем мире.
«Хочется получить как можно больше опыта и поделиться с молодым поколением. Научить их правильным тренировкам, отношению к тренировкам, правильным нагрузкам, отдыху. Чтобы они все это понимали и не растрачивали свой талант напрасно».
Важным качеством любого спортсмена Иван считает настойчивость. Именно она помогает ему достигать поставленных целей. Его мечта — завоевать победу в главных спортивных соревнованиях и стать Олимпийском чемпионом по вольной борьбе.