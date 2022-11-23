Гордума Тюмени рассмотрит вопрос инициативной группы о снижении тарифов на услуги ЖКХ

В четверг депутаты гордумы рассмотрят вопрос инициативной группы о тарифах ЖКХ

На заседании 24 ноября депутаты гордумы Тюмени рассмотрят вопрос инициативной группы о снижении тарифов на услуги ЖКХ. Ожидается, что депутаты закончат работу к 10:30. Всего в этот день будет рассмотрено 4 вопроса.