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Гордума Тюмени рассмотрит вопрос инициативной группы о снижении тарифов на услуги ЖКХ

Сегодня, 11:23
Фото: 1MI

В четверг депутаты гордумы рассмотрят вопрос инициативной группы о тарифах ЖКХ

На заседании 24 ноября депутаты гордумы Тюмени рассмотрят вопрос инициативной группы о снижении тарифов на услуги ЖКХ. Ожидается, что депутаты закончат работу к 10:30. Всего в этот день будет рассмотрено 4 вопроса.

По данным «Нашего города», в облсуде обсуждалась незаконность решения гордумы Тюмени о повышении тарифов на 14,9%. Тогда суд постановил, что этот вопрос должен рассматриваться в районном суде.

15 ноября 2022 года в Центральный районный суд поступил иск о признании незаконным решения гордумы от 21.10.2021 о повышении платы за коммуналку на 14,9 процента. 17 числа судья Слюсарев А.А. постановил вернуть заявителю дело неподсудное данному суду.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ вырастут в России на 9%.

Тарифы ЖКХ вырастут в России на 9% с 1 декабря
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#Александр Мязин#Общество#Бюджеты#ЖКХ#Проблемы ЖКХ#Услуги ЖКХ#Тарифы#Коммунальные тарифы#Тарифы на электроэнергию
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