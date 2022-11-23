Гордума Тюмени рассмотрит вопрос инициативной группы о снижении тарифов на услуги ЖКХ

По данным «Нашего города», в облсуде обсуждалась незаконность решения гордумы Тюмени о повышении тарифов на 14,9%. Тогда суд постановил, что этот вопрос должен рассматриваться в районном суде.
15 ноября 2022 года в Центральный районный суд поступил иск о признании незаконным решения гордумы от 21.10.2021 о повышении платы за коммуналку на 14,9 процента. 17 числа судья Слюсарев А.А. постановил вернуть заявителю дело неподсудное данному суду.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ вырастут в России на 9%.