Главный праздник года всегда можно встретить под открытым небом. Например, в центре Тюмени, где собирается больше всего народу. Можно собрать веселую компанию и пройти по основным тюменским улицам.
Самыми популярными местами считаются Цветной бульвар, набережная реки Туры и площадь 400-летия Тюмени. Вечером 31 декабря власти организовывают развлекательную программу для тюменцев и гостей города.
На этот раз горожане насладятся концертными программами артистов, пройдут конкурсы и дискотека. Люди будут жечь бенгальские огни, взрывать хлопушки и делать массовые фотографии.
Также ожидается хоровод вокруг главной новогодней елки, которую установят на площади 400-летия Тюмени и праздничный фейерверк.
В новогоднюю ночь тюменцев ждет программа и в других городских локациях. В лесопарке «Гилевская роща» возможен забег Дедов Морозов.
Любителям активного образа жизни подойдет отдых на катке. В нашем городе ежегодно заливается немало катков. Самыми востребованными местами уже стали набережная реки Туры, «Гилевская роща» и экопарк «Затюменский».
Студенка Карина считает, что городская набережная — лучшее место для встречи Нового года. Там можно насладиться праздничной атмосферой, и посмотреть на фейерверк.
«Оттуда без проблем можно прогуляться до исторического центра. А на новогодних каникулах мы с друзьями часто ходим на каток», — сказала девушка.
На набережной также будет реализована зимняя площадка. Мероприятия в рамках площадки будут бесплатными. Об этом «Нашему городу» сообщила представитель близлежащего культурного центра Анастасия Зыкова.
«Она будет открыта 16 декабря, а завершится — 9 января», — сообщила она.
Но полюбившиеся световые и лазерные шоу тюменцам в этом году не увидеть. Менеджер тюменского светового и огненного театра сообщила, что новое шоу будет готово лишь к февралю.
Около молодежного театрального центра «Космос» также планируются новогодние активности. Об этом рассказала медиаменеджер центра Лидия Фрицлер.
Например, любой желающий сможет оставить поздравления своим близким людям, а оно, в своб очередь, прозвучит в динамиках.
«Можно будет привести человека, которому вы оставили поздравление, чтобы он услышал его в праздничной атмосфере. Время, когда будут звучать эти поздравления, будет сообщаться чуть позже. Особенно приятно будет получить поздравление в новогоднюю ночь», — говорит Фрицлер.
Мы спросили у директора туристического агентства «FunSun» Натальи Приходько, как интересно и незабываемо провести последние дни уходящего года. По ее словам, каждый год горожане выбирают санатории в пределах региона, которые проводят новогодние вечеринки. На два дня на одного человека придется потратить от 15 до 20 тысяч рублей. Что касается более бюджетных вариантов санаториев, то можно уложиться в 2000 рублей в сутки на человека с лечением, проживанием и питанием.
«Не все санатории предлагают свои услуги в новогоднюю ночь. Но есть отличные варианты с увлекательной и оригинальной развлекательной программой, которая обновляется каждый год с учетом пожеланий постояльцев», — говорит Наталья.
Некоторые отели и санатории предлагают клиентам большой выбор мероприятий: просмотр отечественных фильмов на новогоднюю тематику, пенную вечеринку, выступления коллективов артистов, новогодние розыгрыши и лотереи, хороводы, а также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Также Наталья отметила, что люди выбирают новогодние и рождественские туры в Тобольск. Особенно те, кто с детьми. Кто-то предпочитает экскурсионные поездки, кто-то активный и походный отдых.
Елена Архипова живет в Новом Уренгое, но предпочитает праздновать Новый год в Тюмени.
«В Тюмени у меня родные, тут климат намного мягче, гораздо больше возможностей повести рождественские каникулы с удовольствием и набраться приятных впечатлений. Обязательно посещу театры, кинотеатры, филармонию. Скорее всего поеду на лыжную базу. Может быть, удастся покататься на санях», — поделилась планами женщина.
И действительно, у тюменцев есть возможность покататься на санях, запряженными собаками. Это можно сделать почти на каждой базе зимнего отдыха. Что касается стоимости, то одна поездка примерно 8-10 минут обойдется в 600-700 рублей. Детская поездка чуть дешевле — 400 рублей. А чтобы этот день запомнился, можно сделать памятные фотографии с хаски.
Еще один вариант прекрасного времяпрепровождения — тюменские термальные курорты с бассейнами, саунами и СПА-процедурами. Стоимость билета на одного взрослого человека составляет от 800 до 2500 рублей. Празднование новогодней ночи в термальных источниках обойдется дороже.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские власти показали, как будет выглядеть праздничный город. В частности, они представили стиль флагштоков для украшения, цветовую палитру и примеры оформления билбордов.