Мы спросили у директора туристического агентства «FunSun» Натальи Приходько, как интересно и незабываемо провести последние дни уходящего года. По ее словам, каждый год горожане выбирают санатории в пределах региона, которые проводят новогодние вечеринки. На два дня на одного человека придется потратить от 15 до 20 тысяч рублей. Что касается более бюджетных вариантов санаториев, то можно уложиться в 2000 рублей в сутки на человека с лечением, проживанием и питанием.