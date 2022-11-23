ГД предложила увеличить субсидии на лизинг спецтехники в шесть раз

Как передают «Известия», по словам специалистов, отечественные предприятия попали в трудную ситуацию из-за кризиса и демпинга со стороны китайских компаний. Захватив долю рынка, иностранные компании могут резко повысить цены — поэтому эксперты призывают развивать собственный выпуск строительной спецтехники. Речь об экскаваторах, бульдозерах, мини-погрузчиках, катках для укладки асфальта, автогрейдерах, подъемных кранах.