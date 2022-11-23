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ГД предложила увеличить субсидии на лизинг спецтехники в шесть раз

Сегодня, 12:30
Федеральный бюджет 2023 года предусматривает 1 миллиард рублей субсидий на лизинг дорожно-строительной техники. Депутаты Госдумы предложили увеличить поддержку до шести миллиардов рублей.

Как передают «Известия», по словам специалистов, отечественные предприятия  попали в трудную ситуацию из-за кризиса и демпинга со стороны китайских компаний. Захватив долю рынка, иностранные компании могут резко повысить цены — поэтому эксперты призывают развивать собственный выпуск строительной спецтехники. Речь об экскаваторах, бульдозерах, мини-погрузчиках, катках для укладки асфальта, автогрейдерах, подъемных кранах. 

Эксперты считают, что инициатива позволит сохранить рабочие места и обеспечить безопасность строительства и ремонта дорог.

Отмечается, что соответствующее предложение направлено в Минпромторг.

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