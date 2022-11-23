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Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI

Фуат Сайфитдинов сообщил, что семьям участников СВО выделят 65 тысяч на погребение

Председатель Тюменской областной Думы поучаствовал в заседании Совета глав законодательных органов власти субъектов РФ УрФО, где рассказал о мерах социальной поддержки для семей участников СВО.
Сюжет
Тюмень

На встрече членов совета при полномочном представителе президента Владимире Якушеве Фуат Сайфитдинов доложил о обеспечении соцподдержки для участников СВО и членов их семей.

«Законодательством Тюменской области региональному правительству предоставлены полномочия по установлению мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Это позволило оперативно осуществлять все необходимые выплаты», — заявил председатель Тюменской областной Думы.  
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Он сообщил, что сейчас по 100 тысяч рублей выплачивается тем, кто отправился в зону боевых действий в рамках контракта или частичной мобилизации.

Тем, кто будет ранен в бою, выплатят по 1 миллиону рублей. Семья погибшего на СВО получит 3 миллиона рублей и 65 тысяч на погребение.

Также каждый месяц родители, вдовы, дети погибших, а также инвалидов (если это последствие военной травмы) получают пособие в размере 5 тысяч рублей.

Детей военнослужащих, которые учатся в школе, СУЗах и ВУЗах обеспечивают горячим питанием. Для школьников 1-6 класса организована бесплатная продленка. Малышей устраивают в садик без очереди, а школьники могут бесплатно посещать кружки и секции.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что мобилизованные жители Тюменской области, Югры и Ямала начали получать первые выплаты в рамках денежного довольствия на карты.

#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Социальная поддержка#Социальная политика#Социальная доплата
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