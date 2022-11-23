Европарламент принял резолюцию в отношении России

В сентябре 2021 года «Наш город» сообщал, что член комитета Европарламента по международным делам (AFET), Тьерри Мариани прокомментировал завершение строительства «Северного потока — 2». По словам евродепутата, для ЕС важно диверсифицировать источники получения топлива.