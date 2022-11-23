Десятилетний школьник из Тюмени стал призером крупного федерального конкурса

Педагогов знаменитой «фабрики талантов» поразила артистичная работа перспективного тюменского школьника, который эмоционально исполнил песню «Мы маленькие дети из фильма «Приключения Электроника». Спартак Сорокин занимается вокалом с 4 лет, учился на хоровом отделение ДШИ им. В. В. Знаменского в Тюмени. В этом году он поступил в высшее музыкальное учебное заведение — столичную Академию хорового искусства имени В. С. Попова и теперь живет в Москве.
Для участия в онлайн-соревнованиях школьник прошел бесплатные мастер-классы по дикции, артикуляционной гимнастике от педагога по сценической речи и актерскому мастерству театра-студии «Непоседы» Алены Булаховой на цифровой платформе pokolenie.mts.ru, загрузил свое видео в выбранную номинацию для участников от 6 до 10 лет и стал одним из победителей.
«Узнал о проекте „Поколение М“ во время участия в музыкальном супершоу „Пламенные сердца“ в Москве. С того момента стали с мамой следить за ним, решили поучаствовать. Не ожидали, что победим, ведь было много достойных соперников. Огромное спасибо жюри и моим педагогам! В будущем мечтаю свою жизнь связать с музыкой и кино. Сейчас осваиваю новую для себя профессию дирижёра, для меня важно получать музыкальное образование и прививать вкус и культуру через мировые произведения», — поделился Спартак Сорокин.
«В копилке Тюменской области — еще одна победа в проекте „Поколение М“. Восхищаюсь нашими талантливыми ребятами, которые воспользовались уникальной возможностью показать свое творчество всей стране и победили. Например, в этом году в направлении „Концертный промоутер“ бронзу взял студент Денис Тухватуллин, а в вокальном конкурсе от Полины Гагариной приз зрительских симпатий взяла наша юная вокалистка Екатерина Шадрина из Тюмени. Мы бы хотели, чтобы еще больше одаренных ребят заходили на сайт, смотрели образовательные мастер-классы от своих кумиров-наставников и присоединились к большому творческому движению. Приглашаю к участию в новом сезоне, который уже стартовал», — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.