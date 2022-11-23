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Десятилетний школьник из Тюмени стал призером крупного федерального конкурса

Сегодня, 05:47
Фото: МТС
Десятилетний школьник Спартак Сорокин из Тюмени получил призовое место в творческо-образовательном проекте МТС «Поколение М». Он взял серебро в конкурсе с театром-студией «Непоседы» и вошел в число лучших юных артистов страны.

Педагогов знаменитой «фабрики талантов» поразила артистичная работа перспективного тюменского школьника, который эмоционально исполнил песню «Мы маленькие дети из фильма «Приключения Электроника». Спартак Сорокин занимается вокалом с 4 лет, учился на хоровом отделение ДШИ им. В. В. Знаменского в Тюмени. В этом году он поступил в высшее музыкальное учебное заведение — столичную Академию хорового искусства имени В. С. Попова и теперь живет в Москве.

Для участия в онлайн-соревнованиях школьник прошел бесплатные мастер-классы по дикции, артикуляционной гимнастике от педагога по сценической речи и актерскому мастерству театра-студии «Непоседы» Алены Булаховой на цифровой платформе pokolenie.mts.ru, загрузил свое видео в выбранную номинацию для участников от 6 до 10 лет и стал одним из победителей.

«Узнал о проекте „Поколение М“ во время участия в музыкальном супершоу „Пламенные сердца“ в Москве. С того момента стали с мамой следить за ним, решили поучаствовать. Не ожидали, что победим, ведь было много достойных соперников. Огромное спасибо жюри и моим педагогам! В будущем мечтаю свою жизнь связать с музыкой и кино. Сейчас осваиваю новую для себя профессию дирижёра, для меня важно получать музыкальное образование и прививать вкус и культуру через мировые произведения», — поделился Спартак Сорокин.
«В копилке Тюменской области — еще одна победа в проекте „Поколение М“. Восхищаюсь нашими талантливыми ребятами, которые воспользовались уникальной возможностью показать свое творчество всей стране и победили. Например, в этом году в направлении „Концертный промоутер“ бронзу взял студент Денис Тухватуллин, а в вокальном конкурсе от Полины Гагариной приз зрительских симпатий взяла наша юная вокалистка Екатерина Шадрина из Тюмени. Мы бы хотели, чтобы еще больше одаренных ребят заходили на сайт, смотрели образовательные мастер-классы от своих кумиров-наставников и присоединились к большому творческому движению. Приглашаю к участию в новом сезоне, который уже стартовал», — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
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