Десятилетний школьник из Тюмени стал призером крупного федерального конкурса

Педагогов знаменитой «фабрики талантов» поразила артистичная работа перспективного тюменского школьника, который эмоционально исполнил песню «Мы маленькие дети из фильма «Приключения Электроника». Спартак Сорокин занимается вокалом с 4 лет, учился на хоровом отделение ДШИ им. В. В. Знаменского в Тюмени. В этом году он поступил в высшее музыкальное учебное заведение — столичную Академию хорового искусства имени В. С. Попова и теперь живет в Москве.