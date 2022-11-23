nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дефицит автомобилей в России не снижается. Цены снова идут вверх

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI

Цены идут вверх. Дефицит автомобилей в России не снижается

По данным «Новых Известий», в РФ фактически нет параллельного импорта автомобилей. При этом собственное производство машин пока не может достичь уровня производства хотя бы 2021 года. Цены на новые транспортные средства стали просто космическими.

На рынке РФ ощущается дефицит транспортных средств. Спрос сдерживают высокие цены и недостаток предложения. Раньше в правительстве делали ставку на конкуренцию автопроизводителей в разных ценовых сегментах. История показывает, что при грамотной работе чиновников вполне возможно привлекать иностранных инвесторов.

«Сейчас мы находимся в состоянии абсолютного дефицита. Раньше продавали 1,5 миллиона автомобилей в год, в самый хороший 2012 год - 3 с лишним миллиона автомобилей, потом неуклонно снижались. В этом году, если 550 – 600 тыс автомобилей продадим, это будет уже великим достижением», - отмечает источник «Новых Известий» Антон Шапарин.

На сегодняшний день остановились заводы Nissan, Toyota и Hyundai под Санкт-Петербургом. В Калужской области простаивают заводы Volkswagen, Mitsubishi. И пока активности региональных властей не видно.

Ситуацию пытаются исправить выделением субсидий. При покупке в кредит (это обязательное условие) российской машины государство выплатил 20% стоимости транспортного средства. Но и тут спрос спотыкается об высокие цены. «Отечественный» электромобиль «Evolute i-Pro» стоит в 2,3 раза дороже, чем оригинальный автомобиль в КНР!

Между тем «поддержка спроса» на транспортные средства в РФ уже обошлась казне в 20,7 млрд рублей. Планируется выделить ещё почти 30 млрд на  производство автокомпонентов.

«Отношение к китайскому автопрому в народе – это понижение в статусе. Раньше многие мечтали купить новый автомобиль, потому, что в этом был некий смысл жизни. Но купить какой-нибудь «Чиури» - это не смысл жизни», - отметил президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков.

Что касается импорта, то им занимается в основном физические лица. Если машина ввозится под заказ, то «таможится» транспортное средство на подставное лицо.

За последние 9 месяцев параллельный импорт предоставил российскому авторынку 21 000 машин – это почти 4%. При этом физлицам приходится платить пошлину по единой таможенной ставке 48%. Фирмы могут растаможить автомобиль под 15%.

Спрос и цены на запчасти для машин в РФ уже выросли на 10 процентов
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Экономика#Цены#Цены на бензин#Комиссионные сборы#Таможня#Тюменская таможня
Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Сегодня, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Сегодня, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Сегодня, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Сегодня, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Сегодня, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Сегодня, 11:37