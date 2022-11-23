Дефицит автомобилей в России не снижается. Цены снова идут вверх

Цены идут вверх. Дефицит автомобилей в России не снижается

По данным «Новых Известий», в РФ фактически нет параллельного импорта автомобилей. При этом собственное производство машин пока не может достичь уровня производства хотя бы 2021 года. Цены на новые транспортные средства стали просто космическими.