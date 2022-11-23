Дефицит автомобилей в России не снижается. Цены снова идут вверх

На рынке РФ ощущается дефицит транспортных средств. Спрос сдерживают высокие цены и недостаток предложения. Раньше в правительстве делали ставку на конкуренцию автопроизводителей в разных ценовых сегментах. История показывает, что при грамотной работе чиновников вполне возможно привлекать иностранных инвесторов.
«Сейчас мы находимся в состоянии абсолютного дефицита. Раньше продавали 1,5 миллиона автомобилей в год, в самый хороший 2012 год - 3 с лишним миллиона автомобилей, потом неуклонно снижались. В этом году, если 550 – 600 тыс автомобилей продадим, это будет уже великим достижением», - отмечает источник «Новых Известий» Антон Шапарин.
На сегодняшний день остановились заводы Nissan, Toyota и Hyundai под Санкт-Петербургом. В Калужской области простаивают заводы Volkswagen, Mitsubishi. И пока активности региональных властей не видно.
Ситуацию пытаются исправить выделением субсидий. При покупке в кредит (это обязательное условие) российской машины государство выплатил 20% стоимости транспортного средства. Но и тут спрос спотыкается об высокие цены. «Отечественный» электромобиль «Evolute i-Pro» стоит в 2,3 раза дороже, чем оригинальный автомобиль в КНР!
Между тем «поддержка спроса» на транспортные средства в РФ уже обошлась казне в 20,7 млрд рублей. Планируется выделить ещё почти 30 млрд на производство автокомпонентов.
«Отношение к китайскому автопрому в народе – это понижение в статусе. Раньше многие мечтали купить новый автомобиль, потому, что в этом был некий смысл жизни. Но купить какой-нибудь «Чиури» - это не смысл жизни», - отметил президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков.
Что касается импорта, то им занимается в основном физические лица. Если машина ввозится под заказ, то «таможится» транспортное средство на подставное лицо.
За последние 9 месяцев параллельный импорт предоставил российскому авторынку 21 000 машин – это почти 4%. При этом физлицам приходится платить пошлину по единой таможенной ставке 48%. Фирмы могут растаможить автомобиль под 15%.